L-a iertat sau nu Lidia Bejenaru pe Nicolae Botgros pentru infidelități, înainte să moară? Fiul celor doi rupe tăcerea: „Cicatricea nu-și revine niciodată”

Lidia Bejenaru și Nicolae Botgros au fost căsătoriți din anul 1971 și până în 2021, atunci când interpreta de muzică populară s-a stins din viață.

Cei doi au format un cuplu discret al lumii mondene, însă, chiar și așa, s-a aflat public despre neînțelegerile dintre ei.

Lidia Bejenaru a murit cu o mare povară în suflet

Nicolae Botgros i-a provocat o mare suferință regretatei sale soții

Totul pornind de la infidelitatea venită din partea dirijorului. Nicolae Botgros a avut o relație în paralel cu Anișoara Dabija, femeia alături de care a devenit și tată la 65 de ani.

Artista, căci și ea este cântăreață de folclor, și dirijorul au împreună o fetiță.

Copil pe care folcloristul l-a recunoscut, reușind să își păstreze și familia pe care a întemeiat-o cu cea care astăzi nu mai este printre noi.

Lidia Bejenaru a trecut peste infidelitatea soțului, dar, spune fiul celor doi, lucrurile nu au fost deloc simple în situația dată.

Regretata cântăreață a cântărit bine problemele mariajului său, afectând-o mult pasul greșit făcut de soțul ei. Însă, în cele din urmă, iubirea a învins și ea și Botgros și-au continuat mariajul.

Acum, însă, Corneliu Botgros, fiul celor doi, spune că nu știe dacă mama sa chiar s-a stins din viață cu sufletul împăcat.

El susține că există șanse că Lidia Bejenaru să nu-și fi iertat în mod real soțul pentru că a înșelat-o. Ba mai mult decât atât, chiar mărturisește că, la aflarea veștii, mama sa a fost foarte debusolată, deseori fiind la pământ din punct de vedere emoțional.

”Tare aș vrea să fie așa! Mi-aș fi dorit ca înainte să fi plecat, poate l-a iertat. Dar nu știu dacă e așa. Am avut mai multe discuții cu ea, i-a fost foarte greu, am fost sprijinul ei. Mi s-a părut puțin slabă moral, ceda foarte des, am zis ca nu se poate așa, trebuie să te stăpânești, să ai forță. A găsit ea până la urmă echilibrul, dar o rană o lipești, o coși, dar cicatricea nu-și mai revine niciodată. Tare mi-ar fi plăcut dacă, totuși, l-a iertat… dar asta nu pot ști”, a declarat Corneliu Botgros, în cadrul unui interviu televizat.

De asemenea, Corneliu Botgros susține că, poate, ranchiuna din interior ar fi fost și una dintre problemele care i-au măcinat sufletul mamei sale.

”Cel mai important e să ierți! Nu poți să duci pică și ură pe un om, pe anumite lucruri, răutatea se acumulează în suflet. Cancerul este boala sufletului negru și a energiei negative”, a mai spus Corneliu Botgros.