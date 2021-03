Lidia Buble a izbucnit în lacrimi pe internet! Care este motivul: „Pot să-mi exprim sentimentele...”

In articol:

Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din România. Artista este singură de mai bine de opt luni de zile, iar fanii așteaptă nerăbdători momentul în care se va afișa alături de un nou bărbat în viața ei. Pe plan profesional, Lidia Buble muncește de zor pentru următorul ei album. Celebra cântăreață le-a dat câteva indicii urmăritorilor ei de pe Instagram cu privire la următorul ei album, care va fi unul foarte emoționant.

Lidia Buble s-a filmat în timp ce plângea, iar prietenii virtuali ai artistei au avut parte de un șoc. Artista le-a transmis fanilor ei că motivul lacrimilor sale are legătură cu viitorul ei album. Piesele pe care artista le va lansa au o foarte mare încărcătură emoțională pentru ea, motiv pentru care nu își poate ține în frâu sentimentele.

„Vine albumul ăla intens… (…) Piesa din toamnă… Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a binecuvântat cu un așa dar. Pot să-mi exprim sentimentele în cel mai frumos mod posibil… prin muzică”, a spus Lida Buble, la secțiunea de stories de pe Instagram.

Lidia Buble, declarații despre noua iubită a lui Răzvan Simion: „E o norocoasă”

Au trecut mai bine de opt luni de zile de când Răzvan Simion a confirmat despărțirea de Lidia Buble. Deși cântăreața nu a confirmat că și-ar fi început viața alături de altcineva, Răzvan Simion a fost surprins alături de o brunetă misterioasă. Celebrul prezentator tv are o relație cu Daliana Răducan, iar artista a vorbit pentru prima dată despre acest subiect la o emisiune televizată.

Blondina a dezvăluit că nu este geloasă pe noua iubită.

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E o norocoasă”, a delarat artista.