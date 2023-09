Lidia Buble a spus tot adevărul despre relația cu surorile ei! Cum se înțeleg, de fapt, de când artista a părăsit casa părintească: "Lumea de acum este total diferită"

In articol:

Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de la noi din țară. Recent, artista a oferit un interviu inedit, în care a vorbit despre relația pe care o are cu cele patru surori ale sale.

Deși foarte mulți oameni o urmăresc și o îndrăgesc, puțini știu despre legătura specială pe care vedeta o are cu familia sa. Iată ce dezvăluiri a făcut!

Cum se înțelege Lidia Buble cu surorile ei

Lidia Buble este o cântăreață desăvârșită, iar prin talentul său artistic a reușit să ajungă iremediabil în inimile oamenilor, care o urmăresc și ascultă cu drag. Puțini știu, însă, detalii despre familia ei. Recent, frumoasa șatenă a oferit un interviu în cadrul căreia a vorbit despre legătura specială pe care o are cu surorile sale.

Ei bine, artista a mărturisit că cele patru surori, cu care a copilărit și a împărțit bune și rele, o susțin în tot ceea ce face și îi sunt alături necondiționat.

Tocmai din acest motiv, revederea cu ele este mereu la fel de emoționantă.

„Fetele apreciază foarte mult ce fac eu și mi-au spus că dacă vreodată ar fi să-și dorească ceva de la mine… Și nu mă refer la haine, bani, faimă, ci faptul că am curajul. Pentru că aici vorbim de curaj, să fiu eu în totalitate.

Da, bineînțeles că lumea de acum este total diferită față de lumea în care am crescut la Biserică. Dar tot ce pot să spun este că eu am rămas același om neschimbat și îmi place să cred că am rămas un om frumos. Și atunci surorile mele mă susțin, și eu pe ele.

Eu la Biserică, când mai merg pe la Deva și am ocazia, cântăm și împreună. Tati tot timpul ne spune “îmi e dor să vă văd că o să cântați în fața Bisericii”. Și am cântat. Ultima dată am cântat la nunta surorii mele și a fost un moment foarte emoționant, pentru că eu nu mai cântasem de niște ani în Biserică. Și eram toate surorile și vreau să zic că am cântat așa cu noduri în gât, nici nu puteam, mă bușea plânsul”, a mărturisit Lidia Buble, pentru ciao.ro .

Lidia Buble împreună cu surorile sale [Sursa foto: Facebook]

Lidia Buble și surorile ei au plecat împreună în vacanță

În cadrul aceluiași interviu, Lidia Buble a vorbit și despre sezonul de vară, ce tocmai a trecut. Printre concerte și proiectele profesionale, aceasta a reușit să meargă și în câteva vacanțe. Una dintre acestea a fost cu adevărat specială, căci a fost împreună cu surorile sale, cu care nu mai călătorise de 5 ani.

„Vara mea, Slavă Domnului, a fost plină de concerte și am reușit să fug și în câteva vacanțe. Am fugit în vreo 2 vacanțe cu prietenii și într-una cu surorile mele. Am fost toate patru o săptămână. N-am mai fost de 5 ani cu ele, în vacanță”, a mai spus artista, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

Lidia Buble [Sursa foto: Facebook]