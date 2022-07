Lidia Buble a transmis un mesaj important fanilor legat de cariera sa: „M-am dus cu un nod în gât". Artista, mai sinceră ca niciodată

In articol:

Lidia Buble s-a deschis în fața fanilor săi în ultimul podcast la care a fost invitată. Artista a dezvăluit părți din ea pe care până acum le-a ținut ascunse. Este o fire foarte sinceră și de fiecare dată spune lucrurilor pe nume, tocmai din acest motiv se temea de ce va spune lumea în urma mărturisirilor sale, însă artista a avut parte de o reală surpriză.

Lidia Buble este prezentă zi de zi pe rețelele de socializare și împarte cu fanii ei și bune, și mai puțin bune. De data aceasta, însă, artista le-a mărturisit admiratorilor ei că a avut parte de o reală surpriză în momentul în care a văzut ce reacții a primit de la ultimul său podcast.

Lidia Buble, surprinsă de reacțiile fanilor săi

Lidia Buble a recunoscut că nu avea așteptări mult prea optimiste după ultimul podcast la care a fost prezentă.

Artista a fost foarte sinceră și a vorbit despre viața ei fix așa cum a fost, cu bune și cu rele, motiv pentru care s-ar fi așteptat ca oamenii să o judece.

Artista a avut parte de o mare surpriză, pentru că admiratorii săi au avut numai cuvinte frumoase de spus la adresa ei, având în vedere faptul că de foarte multe ori a avut experiențe neplăcute în industria în are activează.

„M-am bucurat enorm să citesc atât de multe mesaje de la voi în urma adevărurilor aflate. M-am dus cu un nod in gat la podcast și in general la interviuri merg așa și să vă zic de ce. Sunt un om extrem de sincer, dureros de sincer, și din păcate treaba asta cu sinceritatea pe mine nu prea mă avantajează in industria în care sunt. De foarte mult ori am fost pusă la zid și aveam așa o temere, dar de data aceasta am fost apreciată.” a spus Lidia Buble pe contul ei personal de Instagram.