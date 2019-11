„Barbati... Cautati femeia ce va lasa sa fiti copil langa ea. Femei... Gasiti barbatul ce sa va spuna cu drag „Frumoasa mea". Am asteptat un an sa lansez piesa asta, ca un manifest, ca un raspuns intr-un oracol, ca o hipnoza pe care doar dragostea o poate da”, declara Lidia.

Compus de Dorian Oswin si Anastasia Sandu, single-ul „Lacatul si femeia” prezinta o poveste de iubire sensibila in care orice indragostit visator se poate regasi cu usurinta. Regizat de SAN, videoclipul piesei a fost filmat in decoruri in care minimalismul se imbina cu dansul si starea pe care artista le dezvaluie pas cu pas.

Lidia Buble si-a inceput cariera in 2014 cu piesa „Noi simtim la fel“, iar in acelasi an a castigat premiul „Best New Act“ la Romanian Music Awards. Au urmat apoi single-uri ca „Inima nu stie“, „Le-am spus si fetelor“ (feat. Amira), „Ma certi“ (feat. Adi Sina) si „Mi-e bine“ (feat. Matteo), piese ce au adunat sute de milioane de vizualizari pe YouTube. In octombrie 2017, artista a lansat „Camasa”, single care s-a mentinut in topul celor mai difuzate piese la radio si a adunat peste 39 de milioane de vizualizari pe YouTube. Apoi, Lidia si-a surprins bublisorii cu „Sub apa”, clip care a cucerit publicul din Romania si care a spart orice tipar, in materie de productie video. In urma cu un an, a lansat „Tu”, o piesa despre sentimentele puternice pe care un indragostit le are fata de jumatatea sa, cu un videoclip desprins dintr-un film romance, iar in martie a lansat „Asta sunt eu”, o piesa sincera si prima colaborare dintre artista si What’s UP.

A urmat „Undeva la mijloc”, in care Lidia dezvaluie o atitudine de „bad girl” si un look rock extrem de sexy. La inceputul acestei toamne, artista a lansat alaturi de Descemer Bueno, unul dintre cei mai iubiti artisti latino din lume, „Margarita”, o piesa hot, cu versuri in engleza si spaniola.