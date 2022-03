Lidia Buble, apariție îndrăzneață, într-o ținută din latex! S-a fotografiat așa și a urcat imaginea pe Instagram

In articol:

După ce a luat o pauză de câteva săptămâni de la tot ce înseamnă social media, Lidia Buble a revenit pe Instagram cu mult mai multă energie. În ciuda faptului că fanii au fost de părere că artista traversează momente dificile din punct de vedere emoțional, artista a declarat că nu a fost vorba de nicio perioadă

de genul acesta și că singurul motiv pentru care a renunțat la rețelele de socializare în acest timp a fost pentru că și-a dorit să facă o cură de „detox”, mai ales că acum a revenit cu un look cu totul nou.

Dipă ce și-a șters toate fotografiile de pe Instagram, Lidia Buble s-a vopsit, iar acum a început să posteze imagini care mai de care mai senzuale. În cele mai recente fotografii pe care atista le-a urcat pe Intagram, o putem admira pe cântăreață într-un costum din latex care îi scoate formele și senzualitatea în evidență.

Lidia Buble, o nouă apariție îndrăzneață pe Instagram

Lidia Buble și-a uimit fanii din nou cu noul său look. Artista poartă o fustă din latex, un sutien din același material, pălărie, ochelari și încă un accesoriu la fel de sexy, o pereche de mănuși. Chiar dacă a lipsit de pe Instagram, fanii nu au uitat-o, așa că și de data aceasta au complimentat-o pe artistă, iar imaginile au strâns zeci de mii de aprecieri.

„Jur că am crezut că mă uit la Dua Lipa. Îți stă superb așa”, „Ești superbă! Îți stă foarte bine”, „Am crezut că ești Gigi Hadid”, „Arăți fenomenal”, „Superbe poze”, „Ești de vis, femeie”, „Ce dor mi-a fost de tine”, „Te prinde foarte bine părul șaten! Ești superbă”, sunt doar câteva dintre comentariile care au venit din partea fanilor.

De ce a lipsit Lidia Buble de pe Instagram 3 săptămâni

Lidia Buble a spus stop rețelelor de socializare pentru câteva săptămâni pentru că a vrut o schimbare în viața ei și o pauză care să îi readucă energia. Artista a șters toate pozele de pe Intagram, iar acum a revenit cu noi fotografii, în noua sa variantă.

„Un milion și aproape jumătate de prieteni care mă urmăresc pe Instagram și le mulțumesc că sunt acolo, dar e adevărat că am lipsit două sau trei săptămâni. Am făcut o cură de detoxifiere de tot ce înseamnă rețelele de socializare, am simțit nevoia.

Am șters tot și pentru că mi-am făcut schimbarea asta de look, nu mă mai regăseam în fata aceea blondă și am vrut să fac o schimbare, cred că mi-a fost de fapt dor de Lidiuța de acum aproape zece ani!

M-au întrebat și frații mei: Ce ai cu noi? Nu e nimic personal, am vrut să dau unfollow la toată lumea! Mă simțeam foarte obosită, foarte încărcată și le-am spus celor cu care lucrez, din echipa mea, că simt nevoia să schimb ceva, să fac ceva. Nu s-a întâmplat nicio tragedie, sunt mai vioaie și mai plină de viață!”, a declarat recent Lidia Buble.