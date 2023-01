Lidia Buble aruncă bomba, la scurt timp după ce a vorbit despre sentimentele pe care încă le are pentru Răzvan Simion! Fanii sunt în culmea fericirii: „Nici prin gând nu vă trece. Încă puțin și aflați”

In articol:

Lidia Buble se numără printre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, șatena păstrează mereu legătura cu admiratorii săi prin intermediul rețelelor de socializare, în special pe Instagram, acolo unde împărtășește cu urmăritorii ei atât momentele bune,

cât și cele mai puțin plăcute.

Ei bine, așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Lidia Buble a împărtășit cu fanii un moment foarte important din viața ei, mai precis că se află în Miami pentru o colaborare, iar admiratorii s-au bucurat la maxim atunci când au aflat.

„Nici prin gând nu vă trece ce urmează”, a scris Lidia Buble, pe InstaStory.

De asemenea, fanii au reacționat imediat, iar un internaut chiar i-a scris șatenei: „Măi Lidi, vine colaborarea aia bombă, nu-i așa?”.

„Încă puțin și aflați”, a fost răspunsul Lidiei Buble.

Lidia Buble a vorbit despre sentimentele pe care le are în prezent pentru Răzvan Simion

La scurt timp după despărțirea de Lidia Buble, Răzvan Simion și-a făcut o altă relație, iar la începutul acestui an, prezentatorul TV a cerut-o în căsătorie pe

frumoasa lui parteneră de viață, Daliana Răducan.

Citește și: Lidia Buble a făcut în sfârșit anunțul: "Sunt împlinită". Artista radiază de fericire

Ei bine, însă, chiar înainte de a face acest pas, Lidia Buble a făcut o serie de dezvăluiri emoționante despre sentimentele pe care le are în prezent pentru fostul ei iubit, mărturisind totodată că îi este recunoscătoare acestuia pentru numeroasele lucruri pe care le-a învățat de la el.

” Sunt de părere că marea dragoste există o dată în viață. Eu cred că Răzvan a fost marea mea dragoste. Cel puțin așa am simțit eu, așa cred. N-a fost ușor, dar cred între noi s-a consumat ce a fost de consumat. Aș fi ipocrită să spun că nu-l mai iubesc. Îl iubesc, dar într-un mod diferit. Nu mai am fluturi în stomac.(...) Omul de la care am învățat cele mai multe pe toate planurile a fost Răzvan. El m-a învățat și foarte multă muzică, pentru că știe multă muzică, deși este prezentator TV. M-a învățat foarte multă muzică și nu numai. Are gusturi rafinate. Artista pe care o îndrăgesc cel mai mult și pe care regret că nu am cunoscut-o și auzit-o live este Laura Stoica. Este artistul meu de suflet”, a mărturisit Lidia Buble.