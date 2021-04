Lidia Buble, atingeri tandre cu un tânăr misterios! Ce declarații și-au făcut: „Cel mai frumos bărbat din lume” FOTO

In articol:

Lidia Buble este o femeie singură de aproape un an de zile, după despărțirea de Răzvan Simion. Cei doi au format un cuplu aproximativ patru ani de zile, iar vestea tristă a fost dată chiar de celebrul prezentator tv pe pagina sa de Instagram.

În timp ce Răzvan Simion a început să se afișeze alături de nnoua lui iubită, Lidia Buble este în continuare rezervată cu privire la un nou bărbat în viața ei.

Ea a fost surprinsă alături de mai mulți bărbați celebri din România în ultimele luni, însă blondina a negat că ar fi vorba despre un nou iubit. Recent, Lidia Buble și-a surprins fanii de pe Instagram după ce s-a afișat în ipostaze tandre alături de un tânăr misterios. Vedeta l-a filmat pe tânărul care îi face părul, pe care l-a tras la răspundere că nu a pupat-o. „Cătă, o pupă nu mi-ai dat și mie”, a zis Lidia Buble. Imediat după „plângerea” făcută de blondină, tânărul a pupat-o pe obraz. Atingerile dintre cei doi nu s-au oprit aici.

Lidia Buble a continuat să îl filmeze pe bărbatul misterios, pe care l-a numit cel mai frumos din lume. „Deci... este cel mai frumos bărbat din lume”, a zis Lidia Buble, în timp ce-l mângâia pe tânăr. Ulterior, cei doi s-au pupat din nou, însă de data aceasta tânărul apupat-o pe bărbie.

Lidia Buble, surprinsă în ipostaze tandre cu un bărbat misterios [Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble, declarații despre noua iubită a lui Răzvan Simion: „E o norocoasă”

Lidia Buble a mărturisit că Daliana Răducan, noua iubită a lui Răzvan Simion, este o femeie norocoasă. Celebra cântăreață a mărturisit că nu este deloc geloasă și că nu este afectată de întreaga situație.

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E o norocoasă”, a delarat artista. Citește mai multe AICI.