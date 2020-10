Lidia Buble, comportament bizar la ieșirea dintr-un club! VIDEO

Lidia Buble, comportament bizar prin cluburi

Mai exact, cu câteva seri în urmă, Lidia Buble a avut chef de o petrecere mai... sălbatică, motiv pentru care a ales să meargă într-un club din zona de nord, cea de fițe, a Capitalei.

Iar petrecerea, așa cum se întâmplă mai de fiecare dată în zonă, s-a dovedit a fi una greu de uitat. Cel puțin pentru cei care, întâmplător, erau prin zonă... Nu de altceva, dar, în miez de noapte, trecătorii au avut ocazia să se întâlnească cu Lidia Buble, fosta iubită a matinalului Răzvan Simion și, acum, femeia care se află în mijlocul unor speculații cât se poate de interesante cu privire la relația pe care ar avea-o cu celebrul Cornel Ilie.

Lidia Buble e una dintre artistele momentului in Romania

Doar că, pare-se, Lidia Buble părea ușor confuză cu privire la motivul pentru care, în miez de noapte, trebuia să părăsească clubul în care muzica ar fi fost fix pe gustul ei. Nu de altceva, dar încă nass-ul dudia, iar Lidia Buble, supunându-se legilor, a trebuit să plece, deși mai avea chef de dansat. Sau, cel puțin, așa părea...

Astfel, la ieșirea din club, îmbrăcată complet în negru, dar cu haine care să îi pună în evidență calitățile fizice – picioare lungi și bustul complet natural, Lidia Buble, fără să fie ”cocoțată” pe niște tocuri prea mari, avea evidente probleme cu echilibrul. Sau, cine știe, pentru că nu dorim să sugerăm că ar fi amețit în club, avea un comportament bizar pe care unii, poate, l-ar putea numi dans. Dar, din nou, nu putem să speculăm, nu de altceva, dar dansul este o chestiune personală...

Lidia Buble și Cornel Ilie, o relație cu scandal

După ce s-a despărțit de Răzvan Simion – care i-a rămas totuși manager muzical – Lidia Buble a fost surprinsă în ipostaze tandre alături de Cornel Ilie, divorțat la rândul său, de curând. Dar, d ecurând, cei doi au dau o serie de explicații, nu tocmai convingătoare, despre colaborarea și apropierea lor. „Niște artiști compleți trebuie să fie neapărat și niște actori foarte buni. Noi am jucat foarte bine. Am avut o chimie foarte faină pe set, asta și pentru că suntem amândoi gemeni”, a declarat Lidia Buble. „Ne-au fost depășite așteptările cu impactul clipului. Înseamnă că am făcut o treabă extraordinară dacă toată lumea ne întreabă.

Lidia Buble, relatie controversata cu Cornel Ilie

Am ajuns și eu să primesc mesaje de la băieți, care mă întreabă despre Lidia, dacă suntem împreună”, a mărturisit cântărețul, la Teo Show. Întrebat cum răspunde acestor întrebări, solistul trupei Vunk, Cornel Ilie a explicat cum răspunde când este chestionat pe tema Lidia Buble. ”O știți p-aia cu: Le dau cu seen?”, a fost reacția lui Cornel Ilie la întrebarea despre Lidia Buble.