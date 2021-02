Lidia Buble, curtată de un bărbat misterios! Ce cadou i-a făcut admiratorul secret: „Deci pentru asta, ești genial, efectiv”

In articol:

Ruptura dintre Lidia Buble și Răzvan Simion a șocat pe toată lumea! Nimei nu s-a aștetat ca cei doi să se despartă, mai ales că aveau o relație extrem de bine sudată și păreau că urmează să o ducă la alt nivel, însă, se pare că viitorul a avut alte planuri pentru cei doi.

După ce timp de mai bine de 5 ani au împărțit și bune și rele, cântăreața și prezentatorul TV și-au spus „Adio”. Cel care a făcut anunțul oficial a fost Răzvan Simion, pe pagina sa de Intagram. Acesta a recunoscut că cei doi nu se mai înțelegeau, iar despărțirea a fost singura soluție pe care au găsit-o pentru ca ambii să-și regăsească fericirea.

Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]

„Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Şi mă iert şi pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, aşa că îi redau libertatea.

Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost şi pentru tot ce n-am fost... Suntem în continuare o echipă şi construim proiectul muzical şi în rest doi foşti iubiţi, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înţelept“, a scris Răzvan Simion pe pagina sa de Instagram.



Circa jumătate de an a trecut de la acest moment, iar toată lumea se întreabă dacă mai există cale de împăcare între cei doi.

Lidia Buble primește cadouri de la un admirator secret

În ultimul tim artista le-a împărtășit fanilor surprizele pe care le primește de la un bărbat necunoscut. Recent, aceasta a postat la InstaStory o poză cu un buchet de flori, găsit pe parbrizul mașinii sale, pe care l-a primit de la un admirator misterios.

Acum toți fanii și-au pus întrebarea: Oare vrea Răzvan Simion să-i reintre în grații blondinei? Oare este vorba despre o posibilă împăcare. Ei bine, nici măcar Lidia nu știe răspunsul la aceste întrebări, dar promite că-l va pândi e cel care continuă să-i facă surprize.

InstaStory-ul postat de Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]

„Deci pentru asta, nu știu dacă e bine să spun asta pe Story, ești genial, efectiv. Dar o să îmi pun o cameră video, să te prind data viitoare”, a mărturisit artista pe rețeaua socială.

Vedeta, încântată de buchetul primit l-a pus imediat într-o vază cu apă, alături de celălalt buchet de lalele, cadou făcut de același bărbat misterios.

InstaStory-ul postat de Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble este extrem de activă pe rețelele de socializare, acolo unde își ține fanii la curent cu absolut tot ceea ce face. Aceasta are o comunitate de 1,3 milioane de urmăritoiri pe Instagram.