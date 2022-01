Lidia Buble dă cărțile pe față, după ce s-a spus că a fost cu Harlys Becerra în vacanță: „Am profitat de fiecare moment petrecut împreună”

In articol:

Lidia Buble a început anul cu o vacanță exotică, unde s-a bucurat de soarele cald, apa sărată și nisipul fin. Pe tot parcursul zilelor de relaxare bârfele au început să ia naștere. Chiar dacă în toate pozele vedeta apare singură, oamenii nu s-au putut abține și au speculat că aluturi de ea ar fi nimeni altul decât actorul Harlys

Becerra, cel cu care blondina a trăit o scurtă poveste de dragoste. Ei bine, pentru că a vrut să încheie pentru totdeauna acest subiect, ea le-a dezvăluit urmăritorilor ei de pe Instagram cu cine a plecat, de fapt, în vacanță.

Cine a însoțit-o pe Lidia Buble în vacanța exotică

Ei bine, la scurt timp după ce s-a întors din concediu, vedeta a decis să le spună internauților cu cine a fost plecată. Mare le-a fost mirarea fanilor ei să vadă cu cine ar fi fost, de fapt, aceasta pe tărâmul de poveste. Lidia Buble s-a pozat cu un patruped și a susținut că el i-a ținut companie în zilele de relaxare.

„Cu EL am fost plecată în vacanță. Am apucat să ne facem un singur SELFIE și în rest am profitat de fiecare moment petrecut împreună”, a scris Lidia Buble pe Instagram, după zvonurile din ultima perioadă.

Lidia Buble, primele declarații despre despărțirea de actor

După despărțirea de Răzvan Simion, aceasta a stat o perioadă lungă de timp singură, iar relația cu actorul Harlys Becerra a fost prima pe care și-a asumat-o în

spațiul public. Deși au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri, se pare că lucrurile nu au fost de lungă durată, căci la câteva luni au decis să meargă pe drumuri separate. Lidia Buble a făcut public și motivul despărțirii.

„E un om cu care țin legătura, e un om frumos de la care am învățat foarte multe lucruri. Eu întotdeauna am rămas în bune relații cu foștii parteneri, suntem oameni, niciodată nu ne-am dat în cap sau nu ne-am mai salutat, uite cum este și cu Răzvan. Sunt un om foarte asumat care își asumă fiecare decizie”, a explicat vedeta.

