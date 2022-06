Lidia Buble, despre complexele pe care le are. Fanii au dat de pământ cu ea la începutul carierei

In articol:

Lidia Buble se numără printre cele mai apreciate și talentate artiste de la noi din țară. Cântăreața este foarte mândră de felul în care arată, menționând că, cel puțin în prezent, nu are de gând să facă vreo schimbare în ceea ce privește aspectul fizic, în ciuda faptului că, mai ales în trecut, a primit foarte multe critici și răutăți.

Lidia Buble a declarat că a început să fie jignită din cauza aspectului fizic abia după ce a intrat în lumea mondenă. Până atunci, artista nu a întâmpinat astfel de probleme. Are 28 de ani și se pare că, pentru ea, cel mai important lucru este să se simtă bine în propria piele și să nu dea curs răutăților venite din partea internauțior. De-a lungul timpului, a dat dovadă de faptul că are destulă încredere în sine astfel încât să nu pună la suflet vorbele urâte despre nasul ei, căci despre această parte a corpului este vorba.

Lidia Buble, despre răutățile fanilor

În cadrul unui interviu, Lidia Buble a declarat că, până să dea piept cu lume mondenă, nimeni nu i-ar fi spus înainte despre faptul că are nasul prea mare.

Problemele din acest punct de vedere ar fi început după ce a devenit cunoscută publicului larg. Nu a avut niciodată un complex din cauza nasului său, simțindu-se chiar derutată la început, neînțelegând inițial de ce spun oamenii aceste lucruri.

Lidia Buble a fost dintotdeauna mulțumită de felul în care arată, inclusiv de nasul ei, motiv pentru care nici până în acest moment nu a recurs la vreo intervenție estetică pentru a-i modifica forma.

„De mică am fost foarte mulțumită de felul în care am arătat și de felul în care am fost creată de Dumnezeu și cred că asta face diferența. Poți să fii frumoasă și dacă nu ai încredere în tine, lucrul acesta se reflectă și oamenii te simt! Sunt foarte mulți oameni care îmi spun că «Ai nasul mare, te uiți nu știu cum!», diferite comentarii. Cum spuneam, eu am aflat că am nasul mare în momentul în care am intrat în industrie.

Cumva oamenii căutau un nod în papură. Și după aia am zis «Băi, dar mie de mică mi-au plăcut oamenii cu nasul mare!» Și am luat-o pe partea cealaltă, am luat-o ca pe un compliment! Și îmi place să cred că mă ajută să miros hit-urile, oamenii frumoși pe care îi păstrez lângă mine. Așa că îl iau ca pe o calitate, mă mândresc cu el!”, a declarat Lidia Buble, conform CanCan.