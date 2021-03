Lidia Buble, dezamăgită de vacanța în Madrid! Ce s-a întâmplat cu celebra cântăreață: „Mă oftic de mor!”

In articol:

Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din România. Artista este o celebritate care se face remarcată oriunde merge. De mai bine de opt luni de zile, lidia Buble este o femeie singură, după ce a încheiat relația de aproximativ cinci ani de zile cu Răzvan Simion. Artista se bucură în continuare de fiecare moment și trăiește fiecare clipă la maximum, motiv pentru care a decis să petreacă câteva zile într-o altă țară.

Lidia Buble n-a stat pe gânduri și a plecat în Spania, mai exact în Madrid. Deși a fost surprinsă în ultima perioadă în compania lui Cobra Tate, vedeta a plecat în vacanță alătui de una dintre prietenele ei.

Cele două s-au arătat foarte încântate de bucătăria spaniolă, însă dezamăgite din cauza restricțiilor. Lidia Buble le-a transmis fanilor săi de pe Instagram că va reveni în Madrid pentră că nu se poate bucura din cauza măștii de protecție.

„Eu sunt foarte supărată că vin și eu o dată în viață în Madrid- am să tot vin de acum încolo, ca idee- și trebuie să port tâmpenia asta pe față (n. red. masca de protecție). Mă oftic de mor!”, a transmis Lidia Buble la secțiunea de stories de pe Instagram.

Lidia Buble a plecat într-o vacanță în Madrid[Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble, declarații despre noua iubită a lui Răzvan Simion: „E o norocoasă”

Chiar dacă s-au despărțit, Lidia Buble și Răzvan Simion au în continuare o relație apropiată de prietenie.

În mediul online s-a scris foarte mult despre Daliana Răducan, noua iubită a celebrului prezentator tv. Într-o emisiune televizată, Lidia Buble a vorbit pentru prima dată despre noua femeie din viața fostului ei iubit.

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E o norocoasă”, a delarat artista.