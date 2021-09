Lidia Buble, dezvăluiri despre relația cu actorul Harlys Becerra: „Dragoste vine când nu te aştepţi”

In articol:

Lidia Buble este în culmea fericirii! Celebra cântăreață se află din nou într-o relație, iar iubitul ei este un star internațional. Cei doi au fost într-o vacanță în Ibiza împreună, acolo de una au postat și prima fotografie, în care se află alături de doi prieteni.

Lidia Buble a făcut primele declarații despre relația cu noul ei iubit! Vedeta a mărturisit că este foarte fericită și norocoasă. În curând, ea urmează să facă mai multe dezvăluiri despre relația cu actorul Harlys Becerra.

„În două-trei cuvinte, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Eu cred că fiecare om merită să fie fericit şi vă doresc să fiţi măcar la fel de fericiţi cum sunt eu. Sunt norocoasă. Pentru mine nu există actori, cântăreţi, vedete, nevedete. Fiecare avem un job, o meserie pe care o facem, dar da, este foarte adevărată că dragoste vine când nu te aştepţi şi răsare unde nu te aştepţi”, a declarat Lidia Buble.

Lidia Buble și Răzvan Simion au fost împreună 4 ani de zile

Harlys Becerra este primul bărbat alături de care Lidia Buble se afișează, după despărțirea de Răzvan Simion. Cântăreața și celebrul prezentator tv au fost împreună mai bine de patru ani de zile, iar anunțul despărțirii a fost făcut chiar de Răzvan Simion, pe pagina sa de Instagram.

„O noua calatorie… Sunt diferit astazi pentru ca am invatat sa nu ii mai judec pe ceilalti si nici pe mine.

Am invatat sa ii iert pe ceilalti pt ca mi au oferit prea mult ori prea putin dar mai ales sa ma iert pe mine. Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac. Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit. Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat. Ma iert pe minte pt tot ce am fost si pt tot ce n-am fost… Suntem in continuare o echipa si construim proiectul muzical si in rest doi…fosti iubiti…. actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tanar iar astazi sunt intelept”, a scris la acea vreme Răzvan Simion.