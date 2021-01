Lidia Buble, dietă dură, chiar de Sărbători: ”Nu am mâncat nimic”

Lidia Buble, una dintre cele mai iubite artiste de la noi, a decis să facă lumină cu privire la ”dieta” care o păstrează în forma maximă chiar și în perioada Sărbătorilor de Iarnă, atunci când toată lumea mai pune câteva kilograme...

In articol:

Mai exact, a mărturisit Lidia Buble, dieta ei este... foamea chiar și în perioada aceasta, perioadă în care toată lumea pune pe masă ”tone” de mâncare.

Astfel, a povestit frumoasa artistă , în perioada Sărbătorilor de Iarnă, mâncarea nu prea a ajuns la ea, din motive cât se poate de serioase. Mai exact, susține vedeta din lumea muzicii, pe masa familiei au fost așezate mai mult mâncăruri pe bază de carne, iar ea nu consumă așa ceva.

Lidia Buble a dezvaluit dieta care o tine subtire

”Eu de Sărbători nu am mâncat aproape nimic, la modul că acasă la mine toate mâncărurile erau pe bază de carne, iar eu nu mănânc carne. Mănânc doar foarte rar, dar foarte rar, de două ori pe an maximum, în rest mănânc doar pește. Așa că eu, de Sărbători, am cam făcut foamea. În afară de portocale, mandarine și câteva dulciuri, și, într-o zi, am mâncat un fel de paste”, a explicat Lidia Buble fanilor săi, într-o serie de postări în care se plângea că îi este foame și că abia așteaptă să se înfrupte din ceea ce îi place ei: salate și alte asemenea mâncăruri ușoare, fără carne.

”Nu am mâncat nimic în această perioadă. Sunt singura nebună care, când vine seara, se gândește ”Doamne, să vină mâine, să pot să mănânc din nou, micul dejun”. Sper că nu sunt singura...”, a mai spus cântăreața.

Lidia Buble pozeaza in ipostaze incitante

Lidia Buble, Revelion cu Viorel Cataramă?

Lidia Buble s-a distrat, pare-se, la petrecerea de Revelion, lucru pe care l-a dezvăluit după ce a pus o poză pe Instagram în care este surprinsă în brațele controversatului Viorel Cataramă. Și sigur s-a distrat, mai ales că ea este cea care recunoaște că nu prea a făcut poze, semn că aceasta a fost mai prezentă pe ringul de dans. Artista a postat pe Instagram și singura poză pe care a făcut-o de Revelion, poză în care este surprinsă în brațele lui Viorel Cataramă , soțul medicului Adina Alberts.

În poză se poate observa că amândoi se înțeleg foarte bine în compania celuilalt, dansează împreună și râd cu gurile până la urechi. „Am și eu o singură poză de la Revelion”, a scris Lidia Buble la poza cu Viorel Cataramă.