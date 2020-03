Lidia Buble, cel mai sexy pictorial de până acum

Se pare că Lidia Buble a lăsat inhibițiile la o parte și a acceptat să se lase fotografiată în toată splendoarea. Vedeta a realizat un pictorial sexy, iar astăzi a fost ziua în care a decis să nu țină fotografiile doar pentru, căci era și păcat. Lidia a urcat o fotografie în care apare așa cum doar Răzvan a mai văzut-o: cu zonele intime la vedere.

Deși este fiică de pastor, Lidia Buble nu se sfiește să pozeze ca-n revistele pentru adulţi și asta nu e prima data când cântăreața pozează provocator.

Citeste si: Situația e îngrijorătoare. Jumătate de milion de contracte de muncă suspendate. Violeta Alexandru prevede un scenariu sumbru

Citeste si: Jador și Mariana, moment intim în piscină! Dezvăluirile halucinante făcute de concurenta de la Puterea dragostei

De data aceasta, însă, a scăpat bomba pe internet. În pat, sub aşternuturi, purtând lenjerie intimă albă transparentă prin care i se văd sânii, iar în mâna dreaptă ține o ciocolată, așa s-a lăsat fotografiată iubita lui Răzvan Simion.Aceasta a scris și un mesaj lângă fotografie “CHOCOLATE IS THE ANSWER!”.

Cum o răsfață Răzvan Simion pe Lidia în carantină?

Lidia Buble a vorbit recent despre felul în care își petrece timpul în carantină. Artista a dezvăluit cum o răsfață Răzvan Simion în această perioadă de izolare..

Totodată, Lidia a spus că iubitul ei se distrează cu o trambulină acasă.

„Trambulina e pentru Răzvan. Alaltăieri a ieșit și s-a urcat cu un prieten, în timp ce făcea facetime cu un prieten”, a spus cântăreața.

„E o nebunie întreagă atunci când intră Răzvan în bucătărie. Și acum, în weekend, am fost răsfățată, de dimineață, cu mic dejun”, a mai spus Lidia.