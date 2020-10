Lidia Buble

Lidia Buble și-a făcut apariția la emisiunea unde este prezentator fostul ei iubit, Răzvan Simion. Este a doua oară când vedeta apare la această emisiune, însă de data aceata, Lidia a apărut alături de Cornel Ilie. Cei doi artiști au scos o piesă împreună, iar frumoasa blondină s-a axat mai mult în ultima perioadă pe plan profesional.

Lidia Buble, alături de Răzvan Simion

Lidia Buble a apărut pentru a doua oară în emisiunea unde este moderator Răzvan Simion, fostul ei partener de viață. Dacă prima dată emoțiile au fost destul de puternice, de data aceasta, cunoscuta artistă s-a axat foarte mult pe partea profesională și a reușit să își tință în frâu sentimentele. Întrebată de Dani dacă este totul bine, fosta iubită a lui Răzvan a răspuns că este totul foarte bine.

"Păi dacă nu mai suntem vecini! (râde). Da, este totul foarte bine, mă bucur foarte tare că piesa merge foarte bine. Ne bucurăm din suflet am reușit să ajungem din nou la sufletele oamenilor și mergem tot înainte", spune Lidia, cu zâmbetul pe buze.

Dani Oțil a purtat în mare parte toată conversația cu tânara artistă și i-a pus tot felul de întrebări legate de colaborarea actuală cu artistul Cornel Ilie.

Lidia Buble și Cornel Ilie

"Eu îi apreciez de foarte mult timp pe băieții de la Vunk și mi-am dorit foarte mult o piesă cu ei și cred că acum s-au aliniat planetele și cred că acesta a fost momentul potrivit potrivit pentru noi să lansăm o piesă. Pentru mine este important să îmi placă de la primul play și să îmi placă îainte de a ajunge la refren. Iar pot să spun că de această piesă ”Vino, du-te” m-am îndrăgostit de la primele acorduri. Mi-a plăcut foarte mult și am zis gata, asta este piesa. Am făcut o treabă tare faină și am avut o chimie bună", spune Lidia.

