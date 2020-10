Lidia Buble si Costin Gheorghe/ sursa Cancan

Lidia Buble se pare că a trecut peste despărțirea de Răzvan Simion! Cântăreața a fost suprinsă alături de un alt bărbat, cunoscut în showbiz-ul românesc! Se pare că individul, alături de care arista s-a fotografiat, este chiar fratele Elenei Gheorghe.

Lidia Buble, ipostaze intime alături de fratele Elenei Gheorghe

Lidia Buble a fost surprinsă în ipostaze intime alături de fratele Elenei Gheorghe, Costin, cu care ar fi avut o relație, anul trecut, în momentul în care arista era împreună cu Răzvan Simion. Se pare că cele două vedete nu o relație doar de prietenie, pentru că au fost suprinși într-o ipostaza de zile mari. Concurentul de la Exatlon, Costin Gheorghe, s-a fotografiat alături de cântăreață, iar imaginile vorbesc de la sine.

Din imaginile postate, se poate observa faptul că fratele Elenei Gheorghe se simte foarte bine alături de Lidia. Ba chiar mai mult, cei doi arată ca un cuplu. Se țin în brațe și chiar mai mult, se pare că bărbatul ar fi fost sursa de inspirație pentru melodia „Cu ochii ăia verzi” a Lidiei Buble.

Lidia Buble s-a despărțit de Răzvan Simion

Răzvan Simion și Lidia Buble și-au spus adio în urmă cu doar câteva luni. După ce a avut loc despărțirea, prezentatorul emisiunii "Neatza cu Răzvan și Dani" a postat un mesaj emoționant pe contul său de Instagram.

"Îi cer iertare pentru că, la un moment dat, am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când, poate, ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat.

Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi foști iubiți, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept”, a scris, la momentul respectiv, Răzvan Simion despre despărțirea de Lidia Buble.

