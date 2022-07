Lidia Buble, mamă de mai multe ori: ”Sunt hrană pentru suflet”. Cum își vede artista viața personală în viitor

In articol:

Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă, fiind în total 11 copii la părinți, și în ceea ce privește viitorul, spune artista, vrea să ducă tradiția mai departe.

Deși se visează mireasă și mamă, Lidia Buble nu a prea avut noroc în dragoste până acum, dar continuă să se vadă în viitor o femeie pusă la casa ei, liniștită și cu o viață împlinită.

Citeste si: „Am niște întrebări mai intime” Ce a spus Dani Oțil despre Lidia Buble, de față cu sora ei! Nu s-a mai putut abține

Lidia Buble vrea să aducă pe lume mai mulți copii

Până ca totul să devină realitate, artista mărturisește că în mintea ei, peste 20 de ani, cu siguranță, va fi o mamă devotată, aducând pe lume mai mulți copii, dar făcând în continuare și ceea ce îi place, muzică.

Citeste si: Câți bani primește un medic de familie pentru fiecare pacient- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Astfel, pentru că-și dorește să profeseze până la bătrânețe, în ciuda faptului că se vrea și mamă, Lidia Buble spune că nu-și va permite niciodată să se îngrașe, ea, de când se află în lumina reflectoarelor, câștigând spectaculos lupta cu kilogramele.

„Peste 20 de ani, mă văd cu câțiva copii. Poate pentru mulți sunt obositori, pentru mine sunt hrană pentru suflet. Nu mi-aș permite niciodată să fiu grasă, mă văd așezată la casa mea, având o carieră în continuare”, a spus Lidia Buble, în podcast-ul lui Damian Drăghici.

Privind spre viitor, dar și spre trecut, vorbind tot despre copii, fosta iubită a lui Răzvan Simion și-a amintit despre copilăria sa.

Pe vremea când era de vârstă fragedă, Lidia Buble declară că era cea mai năzdravană din familie, motiv pentru care a și primit cele mai multe corecții fizice de la părinții ei.

Citeste si: Lidia Buble, apariție de senzație la coafor. Artista a avut o companie cu totul neașteptată: „Cât e de scump”

Astfel, dacă această trăsătură va fi una de familie, atunci când va deveni mamă, fosta concurentă a show-ului din Asia trebuie să se înarmeze cu multă răbdare și înțelepciune, pentru

a-și crește copiii așa cum se cuvine.

”Eu am luat cea mai multă bătaie dintre frații mei, dar pe bună dreptate. Am fost un copil foarte năzbâtios, am făcut doar ceea ce am vrut, nu am ținut cont de sfaturile celor din jur, am fost un copil încăpățânat. De tata aveam o oarecare frică, mama a avut mereu mai multă răbdare, dar era nevoie ca unul dintre ei să ne țină în frâu”, a mai spus celebra artistă.