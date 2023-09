Lidia Buble, mărturisiri emoționante! Artista a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat: „Am început să iau tratament și nu-mi trecea”

In articol:

Lidia Buble se numără printre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din țara noastră. De-a lungul timpului, artista a reușit să-și clădească o carieră de succes în industria muzicală. Tocmai din acest motiv, a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt întotdeauna alături și o apreciază datorită parcursului său profesional.

De asemenea, încă de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, a scos hit după hit, iar versurile pieselor sale au fost fredonate de cei care îi apreciază muzica.

Recent, viața artistei a fost umbrită de un eveniment nu tocmai plăcut. Se pare că artista a avut câteva probleme de sănătate, motiv pentru care a fost de urgență la medic pentru a afla ce este în neregulă. Despre ce este vorba?!

Lidia Buble, totul despre problemele medicale cu care s-a confruntat

Din nefericire, îndrăgita artistă s-a confruntat cu probleme de sănătate. Totul a pornit de la un piercing care i-a provocat stări de rău și amețeli puternice, motiv pentru care a decis să meargă la un control. Acolo a aflat de unde venea, de fapt, problema.

Ulterior, și-a scos piercingul și a urmat un tratament pentru a se pune pe picioare.

Mai mult decât atât, cântăreața mărturisește că i-a fost destul de rău și avea amețeli puternice, în special în timpul nopții, în ciuda faptului că pare o cauză inofensivă.

„Da, aveam niște amețeli! Eu în primă fază am crezut că am vertij și am fost la un control, am început să iau tratament și nu-mi trecea. M-am dus la doctor și mi-a zis că este din cauza piercingului. Între timp se formase și o mică bubiță, nu era nimic grav că puteam să fac tratament, să se vindece și încă să port piercingul dar l-am scos pentru că aveam niște amețeli foarte mari și cele mai urâte erau pe timp de noapte și nu înțelegeam de ce. Mă trezeam din somn din cauza amețelilor. Bine că l-am scos și așa nu puteam să țin bine pe urechi căștile la concerte. Cum zice mami: <<Mândria și prostia se plătesc!>>”, a precizat Lidia Buble pentru Click.ro.

De asemenea, Lidia Buble spune că în afară de acest caz izolat nu se confruntă cu alte probleme de sănătate, deși are intoleranță la lactoză și gluten. De asemenea, se pare că artista a început să sufere și de alergii, însă acestea au apărut abia după ce s-a mutat în Capitală, motiv pentru care este de părere că totul este din cauza poluării.

„Slavă Domnului sunt sănătoasă tun! Da, am intoleranță la lactoză, la gluten, alergie la ambrozie, la praf, la parfum, în soare. Sunt multe dar toate astea eu am observat că au venit când m-am mutat în București, când eram la Deva nu aveam nimic, eram perfect sănătoasă. De când am venit la București, probabil că din cauza poluării sau nu știu ce s-a întâmplat, probabil și vârsta.”, a mai spus artista pentru sursa menționată anterior.

Lidia Buble s-a confruntat cu probleme de sănătate [Sursa foto: Facebook ]