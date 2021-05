Lidia Buble, mesaj controversat după ce Răzvan Simion s-a afișat public cu Daliana, actuala iubită

In articol:

Răzvan Simion s-a afișat public cu actuala lui iubită, Daliana Răducan. Prezentatorul TV a postat o fotografie cu noua lui parteneră, de la nunta lui Dani Oțil, cu care și-a luat urmăritorii din mediul online prin surprindere: ” Găsește pe cineva care...”. Deși cei doi trăiesc o furmoasă poveste de dragoste de ceva timp, iată că au așteptat momentul potrivit să-și arate sentimentele și pe internet, în fața tuturor celor care-i apreciază.

Răzvan Simion și Daliana[Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble, mesaj controversat

Internauții așteptau cu sufletul la gură o reacție din partea fostei iubite a moderatorului de televiziune. Ei bine, Lidia Buble a postat câteva versuri de iubire, cu care și-a pus fanii pe gânduri:

” Vreau să îți dau un sărut/ Să-mi pierd timpul cu tine/ Să-ți păstrez secretele/ Să am grijă de momentele tale/ Să te îmbrățișez/ Să te aștept, să te ador/ Să am răbdarea ta/ Nebunia ta este știința mea/ Îmi place, să te privesc/ Fiecare mișcare/ Viciu ce am/ O plăcere să te preșuiesc/ Să nu te uit niciodată/ Să-ți dau ție timpul meu/ Nu te voi dezamăgi/ Cu tine eu vreau să îmbătrânesc”, a scris Lidia Buble.

Lidia Buble[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

Citeste si: Ei au fost nașii de cununie ai lui Dani Oțil și Gabrielei Prisăcariu! Este vorba despre un cuplu celebru

Cântăreața spunea despre actuala iubită a lui Răzvan Simion că este o norocoasă: ” Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă”.

Citeste si: Dani Oțil, ”zestre” de sute de mii de euro la nunta cu Gabriela Prisăcariu! Cum s-a îmbogățit vedeta matinalului în plină pandemie? EXCLUSIV

Daliana Răducan are 29 de ani și se iubește cu Răzvan de un an. Tânăra este de meserie arhitect și designer de interior. ” Îmi place să mă descriu ca având un ochi de artist și un ochi de arhitect riguros, fiind în același timp creativ, dar cu un accent imens pe fiecare detaliu important. Scopul meu este să găsesc locul dulce dintre exuberanță și simplitate – căutând confort, circulații fluide, detalii, armonie, simetrie și tehnologie discretă”, s-a autodescris Daliana pe site-ul personal.