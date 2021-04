Lidia Buble nu se mai ascunde și face dezvăluiri intime! Cui îi spune artista „te iubesc”

In articol:

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muziacală autohtonă. S-a făcut remercată prin voce și atitudinea de pe scenă și a ajuns cu ușurință la inimile oamenilor. De asemenea, artista poate fi clasată cu ușurință și printre cele mai frumoase femei din România, iar prezența ei cu greu poate fi trecută de domni.

S-a iubit timp de cinci ani cu Răzvan Simion, iar toată lumea a sperat că relația lor se va concretiza cu o nuntă, însă s-a întâmplat exact opusul. Cei doi și-au spus adio în urmă cu circa 10 luni, însă fanii au sperat la o împăcare, dar iată că aceasta nu a mai venit. De câteva luni, prezentatorul TV este într-o relație cu Daliana Răducan, o arhitectă cunoscută din Capitală.

În toate aceste luni, artista a fost cuplată cu diverși bărbați cunoscuți din lumea mondenă. A scos o melodie cu Cornel Ilie, iar toată lumea a presupus că cei doi au și o relație, de vreme ce fix în aceeași perioadă artistul anunța că va divorța de soția lui. Ultimul bărbat cu care a fost văzută Lidia Buble a fost Cobra Tate, dar artista nu a clarificat ce fel de relație este între ei.

Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble a mărturisit că își exprimă cel mai bine sentimentele cântând. Declarațiile de dragoste le face prin piesele ei, acolo unde își povestește toate experiențele amoroase. Melodiile ei sunt, de fapt, un fel de jurnal al ei în care își așterne sentimentele în fața lumii.

„Majoritatea pieselor mele vorbesc despre experiențele trăite de mine și tocmai de aceea le cânt atât de asumat. Cuvintele sunt cam aceleași… Dar, iată, intensitatea cu care sunt spuse… diferă. Am învățat să mă iubesc pe mine. Să pot să fiu prioritară în viață mea. Am învățat să am răbdare și să fac lucrurile așezat și pe termen lung. În viitor sper să reînvăț să am încredere în oameni și să-i văd din nou… fundamental buni”, a declarat Lidia Buble, potrivit libertateapentrufemei.ro

Cui îi spune Lidia Buble „te iubesc”. Artista a făcut dezvăluiri

Pentru Lidia Buble cele două cuvinte sunt foarte importante și nu le spune oricui. Artista a dezvăluit că nu spune „te iubesc” ca o formă de salut, ci sunt două cuvinte care exprimă multă emoție și trăire, iar cel cui îi sunt adresate trebuie să fie neapărat special. Tocmai din acest motic cântăreața spune că doar părinții ei și Dumnezeu aud „te iubesc” de la ea.

„Nu cred în „te iubesc” ca o formă de salut. Când se întâmplă așa lucrurile sunt deja consumate. Chiar cred că „te iubesc” e o chestiune intimă doar între tine și el. Ca formă de mulțumire, de recunoștință, „te iubesc” îl folosesc doar pentru părinții mei și pentru Tatăl Ceresc”, a mai spus Lidia Buble.

Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]