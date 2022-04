Lidia Buble, „oaia neagră a familiei”. Tatăl artistei s-a temut pentru ce va ajunge fiica sa

In articol:

Ajunsă la maturitate și uitându-se în urmă, la copilăria ei, Lidia Buble a recunoscut că a fost cea mai rebelă dintre toți frații ei. Artista le-a făcut zile fripte celor care i-au dat viață. În familia, era numită „oaia neagră”, însă se pare că nu o deranja deloc acest statut.

Mai mult decât atât, artista se autoproclamă „copilul rebel”.

Lidia Buble a făcut de fiecare dată doar ceea ce îi place și nu a ținut cont de părerile părinților ei. Tatăl ei este pastor, așa că artista a ofst crescută cu mai multă exigență decât alți copii. În momentul în care le-a dezvăluit părinților ei că își dorește să plece în capitală pentru a-și urma visul în muzică, tatăl ei a simțit o teamă legată de faptul că fiica lui s-ar putea pierde și că ar putea-o lua pe cărări greșite.

Citeste si: Lidia Buble a avut parte de primul incident în trafic! „Se poate întâmpla oricând și oricui” Artista a povestit totul pe internet

Lidia Buble, „oaia neagră” a familiei

În ciuda faptului că tatăl ei s-a temut după ce Lidia Buble a plecat de acasă, artista a rămas neschimbată și nu și-a dezamăgit părinții.

Lidia Buble nu s-a ferit niciodată să vorbească despre copilăria ei, chiai dacă a avut părinți care aveau principii solide de viață și pentru care credința era esența vieții.

Citeste si: Gabriela Prisăcariu a primit un mesaj dur după ce a spus că Mihaela Rădulescu este "bunicuţă": "Dacă aş fi fost în locul tău, n-aş fi avut curaj să zic ceva"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Tata știa că are și o oaie neagră în familie. Neagră e mult spus, dar tati a știut de fiecare dată că, din cei 11 copii, eu am fost copilul care mereu a făcut doar ce a vrut și am fost un om foarte asumat! Frica lui, cumva, când am intrat în industria muzicii românești, a fost să nu mă pierd.

Adică își dorea foarte mult să îmi păstrez principiile de acasă și să rămân ancorată cu picioarele pe pământ. În timp, a observat că am rămas aceeași Lidi pe care el o știe de la Deva, la fel de credincioasă!”, a declarat Lidia Buble, conform „Na, CANCAN!”.

Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Nu e bine ce făceam” De ce fura Lidia Buble când era mică. Artista a recunoscut totul pe Instagram

Lidia Buble, munca în cimitir

De asemenea, Lidia Buble a mai declarat că întodeauna i-a plăcut să fie o persoană independentă și să aibă banii ei. Încă din copilărie, artista a făcut tot ce i-a stat în putință ca să-și câștige propriii-i bani, chiar să muncească alături de tatăl ei în cimitir.

„Am lucrat cu tata în cimitir, într-o vară. Toată vacanța mea de vară, toți copiii, toți colegii, inclusiv frații mei, mai mergeau pe la ștrand, mai făceau una, alta. Eu am preferat să îmi fac un bănuț, să am banii mei, pentru că am fost o persoană independentă de când mă știu și îmi place să fie bani munciți de mine.

Eu am știut ce înseamnă munca de mică. Și tata mi-a spus: „Dacă vii cu mine în cimitir și mă ajuți în fiecare zi”, primeam un milion pe zi de la tata!”, a mai declarat Lidia Buble.