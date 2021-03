Lidia Buble, prima reacție la adresa Dalianei Răducan, noua iubită a lui Răzvan Simion: „Nu am fost tentată să o...”

In articol:

După ce s-au iubit cu patos mai mulți ani, Lidia Buble și Răzvan Simion au decis că este timpul să o ia pe drumuri sperate. Fanii au sperat fără încetare la o împăcare, dar iată că aceasta pare că nu o să mai vină niciodată. În presă se specula de ceva timp informația potrivit căreia prezentatorul TV și Daliana Răducan ar fi fost împreună, însă ei niciodată nu au comentat pe acest subiect.

Ce care i-a dat de gol a fost chiar fiica lui Răzvan, Ianca Simion, care a postat pe contul ei de Instagram mai multe poze cu tatăl ei și noua sa iubită, fosta artitectă de la „Visuri la Cheie”.

Lidia Buble, despre Daliana Răducan, noua iubită a lui Răzvan Simion: „ Nu sunt geloasă”

În urmă cu ceva timp, artista a dezvăluit că Răzvan Simion a fost cea mai mare iubire a vieții ei. Cei doi a format unul dintre cele mai frumoase și iubite cupluri din showbiz-ul autohton, iar vestea că s-au despărțit i-a întristat pe fani.

De opt luni toată lumea s-a întrebat cum le merge celor doi pe plan amoros, iar în tot acest timp Lidia Buble a fost cuplată cu tot felul de persoane publice, iar toată lumea s-a așteptat ca ea să fie prima care-și reface viață, dar iată că nu a fost deloc așa.

„De 8 luni sunt o femeie singură, liberă, toată lumea știe”, a mărturisit Lidia Buble.

Răzvan Simion are o relație cu Daliana Răducan, iar artista a vorbit pentru prima dată pe marginea acstui subiect. Se pare că Lidia Buble nu este deloc geloasă și chiar nu a fost deloc curioasă să o caute pe rețelele de socializare pe actuala iubită a fostului ei. Cântăreața spune despre Daliana că este o „norocoasă”!

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă”, a delarat artista.

Relația dintre Lidia Buble și Răzvan Simion: „N e înțelegem mai bine decât înainte”

Ei bine, cei doi continuă să vorbească și nu este vorba despre o încercare de a repara relația, ci totul este strict profesional. Răzvan Simion este managerul Lidia Buble, iar de când nu mai sunt împreună, relația lor merge pe un trend ascendent. Cei doi vor rămâne prieteni și vor contina să colaboreze.

„Lucrăm în continuare împreună și ne înțelegem mai bine decât înainte”, a dezvăluit Lidia Buble.