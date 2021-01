Lidia Buble, reacție după ce Răzvan Simion s-a afișat cu actuala iubită: ”Numele tău va rămâne”

In articol:

Lidia Buble și Răzvan Simion și-au spus ”adio” după o lungă perioadă în care au format un cuplu. Deși păreau de nedespărțit, iată că lucrurile nu mai funcționau așa bine între ei și astfel, au decis să pună punct poveștii de iubire. După despărțirea, care a venit ca o bombă în showbiz-ul românesc, prezentatorul TV și-a făcut curaj și a mers mai departe.

Răzvan Simion și-a văzut de viață și și-a găsit fericirea în brațele unei brunete, cu care tot a fost surprins pe străzile din București. Cei doi amorezi nu s-au ferit deloc de ochii lumii, iar Răzvan pare că este destul de împlinit, după despărțirea de cântăreață.

"Astăzi

Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine.

Dar separat. Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost... Suntem în continuare o echipa și construim proiectul muzical și în rest doi...foști iubiți.... actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr iar astăzi sunt înțelept.

Copilul râde:

"Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!"

Tânărul cântă:

"Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!"

Bătrânul tace:

"Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!" L.B.

Viața frumoasă, Suflețel!”, scria Răzvan Simion pe contul lui de Instagram, în urmă cu ceva vreme.

Lidia Buble, prima reacție

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Vedeta pare că nu și-a refăcut viața amoroasă, însă se focusează pe cea profesională. După ce Răzvan Simion și iubita lui au fost surprinși pe străzile Capitalei, Lidia Buble a postat un mesaj cu subînțeles pe contul ei de Instagram. Fanii artistei spune că destinatarul mesajului poate fi prezentatorul TV.

Alături de o fotografie sexy, Lidia a scris câteva versuri impresionante: ”Sunt mai dulce ca păcatul/ Emoția mea reală și atât de voluntară/ Nici icoanele făcătoare de minuni/ Nu te mai vindecă de mine/ Poți să bei din toate izvoarele tămăduirii/ Numele tău va rămâne domnișoară erezie/ Și vei mirosi definitiv a poezie”,este mesajul postat de cântăreață, pe contul de Instagram.