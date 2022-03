Lidia Buble se confruntă cu probleme de sănătate! Artista a vorbit pe internet despre cum se simte acum

In articol:

Lidia Buble se numără printre cele mai apreciate și iubite artiste de la noi din țară, iar cântăreța a reușit să strângă o comunitate generoasă de fani în mediul online, acolo unde păstrează mereu legătura cu urmăritorii săi și îi ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa.

Recent, șatena a reușit să-și îngrijoreze fanii, fără doar și poate, asta după ce le-a mărturisit că nu se simte prea bine, însă i-a liniștit imediat, explicându-le care este starea sa de sănătate în aceste momente.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Lidia Buble

Lidia Buble le-a povestit fanilor săi din mediul online că nu se simte prea bine, însă i-a liniștit imediat, explicându-le că este vorba doar despre o simplă răceală. Mai mult decât atât, artista ”s-a plâns” de faptul că toată iarna a rezistat frigului și nu s-a confruntat cu vreo răceală sau cu vreo gripă, iar acum, când în sfârșit a venit căldura, aceasta răcit.

Pe lângă asta, cântăreața a mai spus că ar fi vrut să îl scoată la plimbare pe cățelușul său, însă din nefericire, nici animalul ei de companie nu este într-o formă chiar bună, motiv pentru care a decis să rămână în casă, alături de patrupedul său.

"Am rezistat toată iarna la frigul ăla nemernic și acum când este frumos afară și puteam să-l plimb și eu pe Bubly să-i arăt Bucureștiului, eu sunt cobză și ce credeți, Bubly e lovit rău în aripă, suntem praf amândoi”

, le-a mărturisit Lidia Buble fanilor din mediul online.

Artista a dispărut o perioadă din mediul online

Mai bine de două săptămâni, Lidia Buble a dispărut din spațiul public, iar toți fanii artistei s-au întrebat la momentul respectiv ce se întâmplă cu aceasta și care este motivul pentru care s-a retras chiar și de pe rețelele de socializare.

"Spune-mi, o să faci la fel cu ea?" Lidia Buble, episod dureros după ce a fost înșelată. Artista a recunoscut acum! "Multe femei mi-au spus"

Astfel, prima apariție a vedetei după ”dispariția” din mediul online a șocat pe toată lumea, asta pentru că Lidia Buble s-a prezentat cu un look nou, schimbându-și culoarea părului, din blond în șaten. Pentru a-i liniști pe fani, Lidia Buble a explicat și motivul exact pentru care a decis să ia o pauză de la rețelele de socializare.

„Am lipsit două săptămâni. Am stat în casă și am citit foarte mult din Biblie. Am ascultat muzică, am gătit. Contul nu a fost spart. Am făcut o cură de detoxifiere de tot ce înseamnă rețele de socializare. Am simțit nevoia asta. Am șters tot! Dar și pentru că mi-am făcut schimbarea asta de look și nu mă mai regăseam în fata aceea blondă. Cred că mi-a fost dor de Lidiuța de acum 10 ani. Când am apărut prima dată, părul meu era mai deschis. Părul meu natural se apropie foarte mult de nuanța asta (n.r. castaniu). Și frații mei m-au întrebat ce am cu ei. Nu vă am pe Instagram, dar vă am în sufletul meu. Pe cine aș fi vrut eu să urmăresc nu are Instagram. E un om fain și simplu. Recunosc că mă cam mâncau mâinile să postez. În primele două zile tot îmi venea să intru, dar stai că, de fapt, nu am voie. Mi-am impus eu. Mă simțeam foarte obosită. Sunt sănătoasă! Poza neagră nu am pus-o eu, cei din echipa mea au pus-o. De astăzi voi începe să postez din nou”, a declarat Lidia Buble.