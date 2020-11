Lidia Buble se gândește la o împăcare cu Răzvan Simion?! Detaliul care a dat-o de gol: "Cel mai frumos..."

Lidia Bubule si Razvan Simion

Lidia Buble și Răzvan Simion au decis să meargă pe drumuri diferite în urmă cu doar câteva luni. De atunci, cele două vedete au încercat să își refacă viață, însă se pare că se gândesc în continuare la momentele împreună. Detaliul prin care artista și-a pus fanii pe gânduri!

Vedeta a postat un videoclip pe contul ei de Instagram, difuzat la televizor, în care Răzvan Simion a avut rolul principal. Totodată, frumoasa blondină a mai scris la descriere că este unul dintre cele mai frumoase videoclipuri pe care le-a filmat, dar în același timp unul destul de greu. Ba chiar mai mult, Lidia l-a etichetat pe fostul ei partener de viață în postarea respectivă.

"Cel mai greu dar și videoclip", a scris Lidia Buble pe Instastory.

Răzvan Simion și Lidia Buble și-au spus adio

Răzvan Simion anunța despărțirea de Lidia Buble pe conturile sale de socializare. Cei doi îndrăgostiți și-au spus adio după o relație de mai bine de cinci ani.

"Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost... Suntem în continuare o echipa și construim proiectul muzical și în rest doi...foști iubiți.... actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr iar astăzi sunt înțelept.", declara Razvan Simion.