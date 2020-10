Lidia Buble și Cornel Ilie [Sursa foto: Captură YouTube]

Artista Lidia Buble și Vunk au lansat videoclipul mult așteptat al piesei noi, ”Vino, du-te”. Deși piesa răsuna în radiourile din România, nu era lansată și nici nu avea un videoclip. Cei doi artiști, Lidia și Cornel Ilie, sunt protagoniștii clipului. Povestea de dragoste surprinsă în videoclip, îi duce pe fanii celor doi cu gândul la o posibilă relație amoroasă, nu doar profesională. Mai ales că, la final, cei doi apar extrem de apropiați, la un pas să se sărute. Asta i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă e sau nu ceva mai mult între cei doi artiști. Majoritatea comentariilor de pe YouTube sau de pe rețelele de socializare sunt referitoare la chimia dintre cei doi cântăreți, care se poate observa ușor, spun fanii.

”Ce bine va sta împreună 🤗😍ați fi un cuplu frumos sa fiti impreuna!”, spune o fană a celor doi. Alți internauți se gândesc că poate această piesă este dedicată special fostului iubit al Lidiei Buble, și anume prezentatorul Răzvan Simion. ”Piesa asta e dedicatie speciala pentu Razvan din partea Lidiei felicitari Lidia!!”, comentează un fan.

Lidia Buble și Cornel Ilie, prezenți în emisiunea moderată de Răzvan Simion. Cum a reacționat fostul iubit?

Lidia Buble și Cornel Ilie de la Vunk au fost prezenți în această dimineață în emisiunea prezentată de Răzvan și Dani. Cornel a spus despre clipul celor doi că a fost extrem de natural.

„Piesa a intrat pe radio până să fie gata. Ne-a prins foarte pe nepregătite. Era piesa pe radio, dar nu se găsea pe nicăieri. A creat o nevoie în plus. Toată lumea dorea ceva ce nu putea sa aibă. Clipul e extrem de natural”, a declarat Cornel Ilie la Neața.

Deși mulți așteptau o nou întâlnire publică între Răzvan Simion și Lidia Buble, prezentatorul nu a dorit să fie prezent în timp ce cântăreața și Cornel Ilie ofereau detalii despre piesă și relația dintre ei. El a ieșit din platou înainte ca Lidia și Cornel să își facă apariția. Mulți au catalogat gestul lui ca fiind unul necontrolat, care demonstrează faptul că nu poate să o vadă pe artistă cu un alt bărbat.

„Nu te-am mai vazut de mult timp”, i-a spus Dani, Lidiei Buble. ”Păi dacă nu mai suntem vecini”, i-a răspuns imediat Lidia Buble.

În urmă cu câteva luni bune, Răzvan Simion era cel care făcea anunțul despărțirii de artistă. „O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți pt că mi au oferit prea mult ori prea puțin dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipa și construim proiectul muzical și în rest doi…foști iubiți…. actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr iar astăzi sunt înțelept”, a transmis Răzvan, în urmă cu mai bine de cinci luni.

Cornel Ilie a anunțat despărțirea definitivă de fosta soție

Cornel Ilie a anunțat la începutul acestei luni că a divorțat de Eliza, fosta lui soție. “Din «Poveste» a rămas «O veste»: De-a lungul timpului, oamenii au făcut ca termenul «divorț» să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși, unul prin celălalt. Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect. Vă mulțumim că înțelegeți această alegere. Există dragoste după iubire. Fotografia este făcută azi, puțin mai devreme”, a scris Cornel Ilie.

El și Lidia Buble au postat mai multe fotografii și filmări cu ei, internauții au văzut o chimie între ei. Mulți și-au dat seama că este vorba doar de un rol, pentru noua melodie, însă alții sunt de părere că se înfiripă o poveste de dragoste.

“Băi, sunteți cam apropiați. Nu că v-ar sta rău, sunteți chiar mișto împreună!”, “Cred că de asta a divorțat la început de septembrie”, “Plânge Răzvan dacă aude :))”, “Sunt sigură că videoclipul va fi superb, ca și melodia,Lidia! ”, “Felicitări, Lidia, să-ți dea bunul Dumnezeu multă sănătate și fericire”, sunt doar câteva comentarii.