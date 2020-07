In articol:

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au împăcat de o săptămână? Surprize, surprize, cântăreața și omul de televizune s-au revăzut, conform presei mondene, la două luni de la despărțire. Cei doi foști iubiți au stat față în față din nou, iar întâlnirea de gradul zero a avut loc chiar la filmările noului videoclip al cântăreței

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au împăcat de o săptămână? Ce a anunțat însă vedeta TV oficial

Toată lumea a comentat despărțirea vedetelor după cinci ani de iubire nebună. Mai mult, și unul dintre protagoniști a vorbit pe marginea acestui subiect, este vorba despre starul TV. De altfel, dacă ne aducem bine aminte, a trecut exact o lună de când Răzvan Simion anunța oficial separarea de Lidia Buble, printr-un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„O nouă călătorie... Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți pt că mi au oferit prea mult ori prea puțîn dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m am iubit prea puțîn în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac. Au fost ani în care m am ferit de iubire că de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi a fost oxigen. Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit.”, a spus Răzvan pe Instagram

Răzvan Simion și Lidia Buble s-au revăzut la noul clip al cântăreței

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au împăcat de o săptămână? Acum, însă, cei doi au fost puși din nou față în față și, cu toate că ambii au fost extrem de emoționați să se revadă, au încercat să se comporte ca două persoane mature și au purtat o conversație fără tensiuni sau certuri, potrivit unor surse din anturajul Lidiei.

“Din câte știm noi, nu se mai văzuseră de vreo două luni. Ei sunt despărțiți cu mult timp înainte să anunțe Răzvan. Mesajul ăla a fost postat numai atunci când el a fost convins că nu mai este nimic de făcut, că povestea lor s-a terminat. Da, Răzvan a fost la filmări, ceea ce este normal, ținând cont că el este implicat în proiectele ei de mai bine de cinci ani. A fost un moment ciudat pentru toată lumea, vă dați seama. Amândoi erau emoționați, însă s-au purtat ca două persoane civilizate. S-au salutat, au vorbit, am mai glumit toți”, au spus sursele pentru playtec.

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au împăcat de o săptămână? ”În cazul lor, dragostea este mare”

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au împăcat de o săptămână? Pe de altă parte, alte voci din preajma cuplului susțin că situația ar fi cu totul alta. ”În cazul lor, dragostea este mare, este adevărat, și orgoliul. De aceea, le este dificil să facă pașii spre o nouă legătură de suflet rapid. Cu toate acestea, de câteva zile bune, se înțeleg bine, par a se regăsi și au ales să își mai acorde o șansă”, au comentat apropiații celor doi pentru WOWbiz.ro