Despre nehotararea ce se instalează in inima cuplurilor atunci cand nimic nu a mai ramas de spus sau de trait dar niciunul dintre ei nu poate lua o decizie. Vino... du-te, Lasa-ma si nu ma lasa... un joc al emotiilor in care multi se regasesc. Imi doream de mult timp o.piesa de la @trupavunk...si uite ca am reusit in toamna asta sa am o piesa ca o confesiune.❤️