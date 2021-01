Lidia Fecioru a slăbit spectaculos! Cum a reușit să dea jos 30 de kilograme în 7 luni: "Soțul meu a zis că arăt ca o vacă..."

In articol:

Lidia Fecioru nu a avut tot timpul această siluetă de invidiat. Se pare că prezentatoarea s-a luptat cu kilogramele în plus. Vedeta susține că a slăbit 30 de kilogrmare în doar șapte luni!

Lidia Fecioru a slăbit enorm

Prezentatoarea susține faptul că a reușit să dea kilogramele în plus jos în momentul în care a fost jignită de

soțul ei. De atunci, Lidia Fecioru a început să se iubească și să fie mai atentă în ceea ce privește aspectul fizic.

”Am slăbit când am început să-mi iubesc corpul. Am avut vreo 30 de kilograme în plus și spuneam că eu nu sunt grasă. Spuneam că am doar 62 de kilograme, restul sunt sexualitate și carismă. Am început să mă iubesc și am slăbit. Am îmbrăcat o rochie lungă și arătam ca o omidă. Soțul meu a zis că arăt ca o vacă. Și i-am spus că sunt vacă pentru că stau cu el, voi slăbi și voi divorța. Așa am făcut, m-am iubit pe mine”,a spus ea.

Lidia Fecioru, slăbire spectaculoasă! Cum a reușit să dea jos 30 de kilograme în 7 luni[Sursa foto: Facebook]

”Am ajuns de la 90 de kilograme la 60 cu multă voință. Dar știi de ce? Pentru ca m-am îmbrăcat într-o rochie și soțul meu mi-a reproșat. Atunci mi-am dat seama că omul de lângă mine nu mă mai iubește deloc. Am slăbit, am divorțat”a povestit bioenergoterapeutul, la Antena 3.

Dieta pe care o ține Lidia Fecioriu

În cadrul unui interviu, bioenergoteraputul a vorbit despre regimul pe care l-a ținut.

Lidia susține că nu a mâncat pâine, dulciuri, făinoase, cartofi, dar nici nu a consumat acidulate.

”Am speculat un regim alimentar, regimul Demis Roussos, e dietă disociată. În regim era așa: 3 zile de proteine animale, 3 zile de proteine vegetale și 3 fructe. Fructele conțin zahăr, iar eu nu am vrut să le mănânc. Mie nici nu-mi plac fructele. Din partea mea, fructele să crească și iarna în pom. Nu am mancat pâine, dulciuri, făinoase, cartofi, pe care nu îi mănânc nici acum, acidulate, pe care nu le beau nici acum și fructe. Acum mai mănânc din când în când fructe, dar în perioada de regim n-am mâncat fructe. Erau zile când organismul simțea nevoia, și era logic. Atunci luam câte un cubuleț de ciocolată neagră, amăruie, care ținea locul și de cofeină și de dulce. Îmi făceam ceaiuri din fructe de pădure uscate, asta ca să beau mai multe lichide și să aibă o culoare, să nu fie apă chioară”, declara Lidia Fecioru în urmă cu câțiva ani într-un interviu acordat Irinei Reisler.