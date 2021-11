Lidia Vadim Tudor, de urgență la spital! Fiica "Tribunului" a suferit un accident de ultimă oră

In articol:

Lidia Vadim Tudor a ajuns în atenția presei după ce s-a scris că ar fi rămas văduvă la doar trei luni de la nunta care ar fi avut loc în secret. Fiica Tribunului a negat vehement că ar fi fost căsătorită sau că a ar fi format un cuplu cu scriitorul Tano Dan Alexandru, care era cu 20 de ani mai mare.

În viața Lidiei Vadim Tudor a mai apărut un moment nefericit. Femeia în vârstă de 30 de ani nu a mai ajuns în emisiunea lui Cristi Brancu, după ce a suferit un accident. În schimb, tânăra a oferit primele declarații despre starea ei de sănătate. Ea s-a lovit la genunchiul stâng, motiv pentru care a trebuit să fie transportată de urgență la spital. Fiica fostului senator a mărturisit că, potrivit radiografiei, are apă la genunchi și a fost nevoită să i se pună o orteză.

„Am căzut în genunchiul stâng, nu pot să vin, sunt la radiografie, am apă la genunchi. Mi-au pus o orteză și în câteva zile ar trebui să se resoarbă. Am alergat după cineva și era o gură de canal denivelată și nu am mai simțit", este mesajul Lidiei Vadim Tudor pentru Cristi Brancu.

Conneliu Vadim Tudor, alături de fiicele lui

Lidia Vadim Tudor, prima reacție după ce s-a scris că a rămas văduvă la trei luni de la cununie

După ce au luat legătura cu Serviciul de Stare Civilă al Primăriei Sectorului 1, jurnaliștii de la Fanatik.ro au dezvăluit că Lidia Vadim Tudor și Tano Dan Alexandru sunt căsătoriți cu acte în regulă. Ea a negat orice fel de legătură amoroasă cu regretatul scriitor, care s-a stins din viață pe data de 16 octombrie.

„Eu nici nu eram căsătorită! Ne-au murit, într-adevăr, mai mulți colaboratori ai revistei, chiar acum sunt la priveghiul lui Dragoș Dumitriu. Vă mulțumesc (pentru condoleanțe, n.

red.), dar e o știre falsă. Nu sunt căsătorită cu dl Tano Dan Alexandru! Din păcate, mor mulți din cauza COVID-19, prea mulți. (…) Amândoi (Tano Dan Alexandru și Dragoș Dumitriu, n. red.) au murit din cauza COVID, încă avem în redacție oameni care suferă de COVID, din păcate, am avut și eu COVID.

Eu nu vreau ca viața mea să fie de interes! (…)Nu sunt văduva lui… Dl Tano era colaborator la revista mea.

Nu vreau să dau nicio declarație despre acest fapt (decesul acestuia, n.red.). (…) Nu mă ocup eu de chestiile astea (pomană, n. red.) Sunați la familia lui, nu pe mine, că eu nu am nicio treabă, serios!", a declarat tânăra, pentru aceeași sursă.