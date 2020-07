In articol:

Ligi, una dintre concurentele Puterea Dragostei sezonul 2, a luat decizia privind ce va face după ce va pleca din Turcia.

”Cum se termină emisiunea vreau să mă duc acasă, să stau o perioadă cu familia mea. Nu știu exact ce am să fac după aceea. Vreau să văd ce șanse am pentru viza de America și dacă mi se aprobă, o să plec. În funcție de viza de America o să văd ce fac ăn continuare.

Vreau să merg la frații mei în Miami. Vreau să fiu antrenor personal acolo sau designer vestimentar sau, de ce nu, chiar cântăreață”, a spus Ligi într-un live pe pagina ei de Instagram, cu ceva timp înainte de Finala Puterea Dragostei sezonul 2.

Ligi nu a reușit să-și găsească perechea la Puterea Dragostei, însă a fost în centrul mai multor scandaluri din casă. Recent, într-un alt live, Ligi a vorbit despre ce a însemnat pentru ea experiența de la Puterea Dragostei.

Ligi de la Puterea Dragostei, tristă că nu s-a îndrăgostit ”Am avut moment foarte grele”

Iată declarația lui Ligi, publicată pe WOWbiz.ro. „Venind la această emisiune am privit-o ca pe o experiență frumoasă, unde mă voi îndrăgosti, sentimentul după care tânjim cei mai mulți dintre noi, dar am întâlnit oameni frumoși, oameni răi...o experiență plină de momente de fericire, autocunoaștere, dezamăgire, tristețe, durere, iubire, iertare, apreciere, recunoștință. O experiență care m-a dezvoltat din foarte multe puncte de vedere. Am avut momente foarte grele, atât de grele încât pentru o clipă m-au făcut să cred că acolo e finalul meu. Pentru că Dumnezeu niciodată nu stă nepăsător. Mereu mi-a oferit oameni frumoși și cu o inimă mare care m-au ridicat prin vorbele lor sau chiar printr-o simplă îmbrățișare. Iar azi, după atâtea furtuni am ajuns să fiu mult mai puternică și o adevărată războinică. Vă mulțumesc tuturor și mă simt o norocoasă să am alături de mine un număr atât de mare de oameni minunați care nu stau nepăsători, care cred în mine și care mă încurajează mereu pentru a mă aduce la cea mai bună versiune a mea. Sunteți minunați!", a scris Ligi pe Instagram Stories.