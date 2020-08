Ligi si Andreea Pirui, prietene bune pe vremea când erau concurente la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram ]

Ligi și Andreea Pirui au fost prietene la Puterea dragostei, cele două blonde au împărțit nu doar camera de la hotel, ci și multe secrete. Nu o dată, în timpul emisiunii, Andreea Pirui s-a certat cu Marius luându-i apărarea lui Ligi. Și nu o dată, Ligi a intrat în gura altor concurenți din cauza prietenei sale.

Și totuși, după ce s-a încheiat Puterea Dragostei sezonul 2, iar concurenții au ajuns acasă, fanii au sesizat că relația dintre Ligi și Andreea Pirui nu mai este aceeași. Și totuși, la scurt timp după ce s-au întors din Istanbul, Andreea Pirui cu Marius și Ligi s-au întâlnit la mare, unde s-au distrat copios câteva zile.

Ligi de la Puterea dragostei s-a certat cu multi concurenti din cauza prieteniei cu Andreea Pirui[Sursa foto: Instagram ]

Ei bine, ceea ce au sesizat fanii referitor la relația dintre Andreea Pirui și Ligi a fost confirmat de ultima, într-un live recent. Ligi, aflată pentru câteva zile în București a făcut un live in Instagram. Întrebată insistent de fani ce se întâmplă între ea și Andreea Pirui și dacă s-au certat, Ligi a răspuns într-un final, dar fără să dea amănunte. ”Vorbesc cu Andreea, dar nu foarte des. Ne-am răcit amândouă”, a spus Ligi în live-ul ei pe Instagram.

Bianca, motivul pentru care Ligi și Andreea Pirui nu-și mai vorbesc după Puterea dragostei?

Deși nu se știe care ar putea să fie cauza acestei schimbări, sunt fani care cred că Ligi și Andreea Pirui s-ar fi certat din cauza Biancăi Comănici. Iar totul ar fi plecat de la gestul pe care Bianca l-a făcut în finala Puterea dragostei sezonul 2. Să ne amintim că după ce a luat trofeul Puterea dragostei sezonul 2, Bianca a făcut un gest neașteptat pentru cei mai mulți. Ea a spus că trofeul pe care l-a câștigat i-l va da lui Ligi, deși toată lumea știa că îl promisese Bernei.

Bianca Comanici i-a facut cadou lui Ligi trofeul Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram ]

Bianca și-a explicat atunci gestul: ”Este adevărat, am promis că voi da trofeul unei concurente, dar nu am specificat numele ei, nu am spus concret Berna. Poate voiam să il și dau ei, dar, de la întoarcerea în țară, m-am uitat la emisiune și am văzut-o pe Ligi altfel, în altă lumină. A fost jignită, nu mi-a plăcut modul în care s-a vorbit despre fizicul ei la început de sezon și parcă m-am regăsit în ea, așa cum eram eu tratată în primul sezon. Am empatizat cumva! În plus, a fost de la începutul competiției în casă și merita un premiu din punctul meu de vedere, așa că, i-am oferit trofeul din suflet”, a declarat Bianca Comănici la WOWbiz.ro, imediat după finala Puterea dragostei sezonul 2.