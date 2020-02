Ligi, criticată de Andreea Oprică pentru aspectul ei fizic

Lui Ligi i s-a adus la cunoștință că Andreea Oprică ar fi vorbit-o foarte urât cu Andy, fost concurent de la Puterea dragostei. Un prieten de-al lui Andy i-ar fi zis că Ligi i se pare o fată frumoasă, iar atunci când Oprică ar fi auzit, a început să o jignească.

Cea care a dezvăluit întreaga scenă a fost Bianca: „Prietenul lui Andy i-a zis că îi place de Ligi că e frumoasă. După care, Andi i-a spus asta Opricăi. Ea a răspuns: Cum să-i place de aia? Nu vezi ce degete are? E urâtă!”.

Andreea Oprică a încercat să se apere și să se certe cu Bianca:

Livian a încercat să intervină în ceartă și să le liniștească pe fete. „Nu vă mai luați de aspectul fizic al celeilalte fete!”, a spus concurentul.

Cum a reacționat Ligi

Din cauză că Bianca si Andreea au început să se certe, Ligi a încercat să le potolească pentru a avea și ea un cuvânt în toată situația. (Citeste si: Andreea Oprica si Bianca s-au batut la hotel! Livian a sarit in apararea Biancai! Scene uluitoare)

„Știți ce nu înțeleg eu? Eu am venit în casă cu sufletul deschis. Am venit pe pace și pe liniște. Nu înțeleg de ce unele fete vin cu răutăți de genul. Eu îmi iubesc atât degetele de la picioare, cât și ultimul fir de păr din cap. Nu-mi pasă că din cauza hate-ului se trezesc unii oameni să mă facă Chucky. Cine are vreo problem, să se pună pe genunchi și să-l certe pe Dumnezeu de ce eu am fost creată așa”, a declarat Ligi.

Ligi a publicat pe pagina ei de Instagram, în luna octombrie a anului trecut, o fotografie în care își arată sandalele. Pe internet, printre telespectatorii emisiunii Puterea Dragostei, fotografia a fost intens comentată. Au fost însă și persoane care o îndrăgesc pe Ligi și care i-au luat apărarea imediat ce imaginea a apărut pe rețelele de socializare.