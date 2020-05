Ligi, despre videoclipul în care întreține relații intime cu Sergio

In articol:

Philip, fostul iubit al Ligiei, vrea să demonstreze cine este blondina cu adevărat. El susține că a văzut mai multe decât s-a aflat până la momentul actual despre ce s-a întamplat între ea și Sergio. Mai mult decât atât, susține că ea l-a amenințat cu Poliția pe Sergio dacă postează videoclopul.

Philip: Am zis un adevăr despre ea. Am zis faza aia cu Sergio, aa s-a dus la hotel și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Știu de la Sergio

Ligi: Ai vreo dovadă?

Philip: Am înregistrări și videoclipul pe care l-am și văzut

Ligi: Postați-l! De ce nu-l postezi?

Philip: Dacă-l ameninți cu Poliția și cu astea... Eu am văzut videoclipul, nu vorbesc de nebun

Ligi: Trebuia să-l aduci. Lasă minciunile astea! Eu ți-aș sugera să nu vă mai bateți joc de un om. Nu știți ce a fost n camera aia și nu-ți permiți să vorbești tu. Știți ce e ciudat, doamna Andreea? A adus o bârfă de pe internet și minte cu nerușinare că există un video și nu-l aduce.

Philip: Eu am dovezi, nu vorbesc aiurea

Andreea Mantea: Philip vrea să suțină tot ce a zis despre tine atunci când v-ați despărțit

Philip a mai făcut o dezvăluire șocantă! În noaptea cu pricina, relațiile intime ar fi avut loc „în colectiv”.

Philip: Eu când am spus ceva legat de ea, n-am mințit. Putea să nu afle nimeni, dar s-au scăpat câteva persoane. A fost un colectiv așa mai mult și s-a scăpat cineva. Sergio mi-a confirmat mai multe

Într-un final, Ligi a povestit și varianta ei de adevăr în această situație.

Ligi: Ne-am dus toți: Daiana, Andreea, eu, Marius, Gabi și l-am invitat și pe el că știam că e un singuratic. Mare greseală, în fine. La final, el a terminat cu niște povești foarte urâte și deplorabile

Pirui: Nu inteleg de ce a vrut să ne facă rău gratuit. Noi nu i-am făcut nimic. I-am oferit respect

Livian: Aici nu e mâna lui, el e influențat.

Ligi de la Puterea dragostei, filmată în timp ce avea relații intime cu Sergio! Dezvăluiri halucinante

În mediul online circulă informații potrivit cărora Ligi de la Puterea dragostei ar fi întreținut relații intime cu Sergio, aflat în continuare în carantină în Turcia. În camera cu cei doi s-ar fi aflat și alte persoane și ar exista și probe care să dovedească cele întâmplate.

"În urmă cu două seri Ligi a participat la o paranghelie la care au fost prezenti și Gabi, Daiana, Sergio, Marius și Pirui. Ligi a întreținut relații intime cu Sergio. Actul sexual consimtit nu a fost un secret pentru nimeni.

Mai mult decât atât, pe la 8 dimineața, Ligi a fost văzută purtând pantalonii lui Sergio, iar Sergio, umplut de sclipici pe tot corpul, purta și el pantalonii ei. S-ar părea că ar exista și video în acest sens", a apărut pe o pagină de susținere Puterea dragostei.