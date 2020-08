Ligi de la Puterea Dragostei nu a primit trofeul de la Bianca[Sursa foto: Instagram]

In articol:

Bianca Comănici, câștigătoarea Puterea Dragostei sezonul 2, a declarat chiar în finala show-ului că-i va dărui lui Ligi trofeul câștigat. ”M-am gândit să îi ofer marele trofeu lui Ligi, pentru că ea a primit numai lucruri rele în timpul emisiunii. Merită acest trofeu”, a spus Bianca în finala Puterea Dragostei.

Deși a trecut mai bine de o lună de atunci, Ligi spune că nu a primit încă trofeul promis de Bianca. ”Nu mi-a dat Bianca trofeul, nu m-am întâlnit cu ea”, le-a spus Ligi fanilor care au întrebat-o de trofeu.

Bianca Comanici a câștigat ambele sezoane Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Ligi nu s-a întâlnit cu Bianca, deși de curând a fost în București, acolo unde locuiește acum și câștigătoarea Puterea Dragostei. De altfel, Ligi a recunoscut că așteaptă trofeul și că deși a fost impresionată de gestul făcut de Bianca, cele două nu sunt apropiate, așa cum se așteptau fanii Puterea dragostei.

”Vorbesc cu Bianca, nu foarte des... Prin mesaje e puțin rece, sau așa mi se pare mie”, a mai spus Ligi despre relația cu Bianca. (Vezi AICI si ce relație are acum Ligi cu Andreea Pirui)

În finala Puterea Dragostei, Bianca si Livian, după ce au primit trofeele de la Andreea Mantea[Sursa foto: Instagram]

Bianca a șocat când a spus că îi va da lui Ligi trofeul Puterea dragostei

Bianca a șocat pe multă lume când în Finala Puterea Dragostei a spus că-i va da lui Ligi trofeul câștigat de ea. Asta deși, Berna mărturisise că Bianca îi promisese ei trofeul. A fost motivul pentru care de altfel Berna s-a supărat tare pe Bianca.

Bianca și-a explicat atunci gestul: ”Este adevărat, am promis că voi da trofeul unei concurente, dar nu am specificat numele ei, nu am spus concret Berna. Poate voiam să il și dau ei, dar, de la întoarcerea în țară, m-am uitat la emisiune și am văzut-o pe Ligi altfel, în altă lumină. A fost jignită, nu mi-a plăcut modul în care s-a vorbit despre fizicul ei la început de sezon și parcă m-am regăsit în ea, așa cum eram eu tratată în primul sezon. Am empatizat cumva! În plus, a fost de la începutul competiției în casă și merita un premiu din punctul meu de vedere, așa că, i-am oferit trofeul din suflet”, a declarat Bianca Comănici la WOWbiz.ro, imediat după finala Puterea dragostei sezonul 2.