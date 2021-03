Like Creața a născut! Primele imagini cu micuța: „O iubesc de mor” FOTO

In articol:

Like Creața a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, duminică, 7 martie. Vedeta a împărtășit această veste alături de fanii ei pe rețelele de socializare. Vizibil obosită după naștere, însă cu un zâmbet pe față, Like așa apare vedeta alături de fiica ei în fotografie. Like Creața urmează să se întoarcă luni, 8 martie, acasă cu cea mică.

„O iubesc de mor💖 Da, am nascut si suntem bine, dar n-am apucat sa postez... e prea frumos cu ea si am uitat de Insta/Fb🙈 Va super multumesc pentru mesaje 🙏🏻 Ne revedem curand♥️

PS: maine mergem acasa😍

#zilemagice”, a scris Like Creața în descrierea fotografiei.

Fanii nu au întârziat să reacționeze în secțiunea de comentarii și să îi ureze toate cele bune vedetei, cât și micuței. „Felicitari!!! Multa multa sanatate si sa va bucurati de ea!! E o scumpa!!!❤❤❤❤❤❤🥰😇”, „Cel mai frumos cadou de ziua femeii. Sa îți petreci ziua acasă, cu minunea ta în brațe! Felicitări!! Și La multi ani de ziua mamei!”, „Sa fiți sănătoase și sa va bucurați de mică prințesa! ♥️”, sunt doar câteva dintre sutele de comentarii ale internauților.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Prima fotografie cu Like Creața și fetița ei [Sursa foto: Instagram]

Ce a aflat Like Creața la ultima vizită la ecrograf: „Cea mică se pregătește să vină pe lume”

La finalul lunii ianuarie, Like Creața a aflat că fiica ei urmează să vină mai devreme decât se aștepta pe lume. În urma unei vizite la ecograf, vloggerița a împărtășit ultimele noutăți despre sarcină pe rețelele de socializare.

La vremea respectivă, vedeta preconiza că o va aduce pe cea mică pe lună pe data de 22 februarie.

Citeste si: Cea mai iubită concurentă de la „Chefi la cuțite” este însărcinată. Cât de mare i-a crescut burtica de gravidă FOTO

„O vedeți?! Este a mea:) Azi, am fost la control și am aflat că cea mică se pregătește să vină pe lume, nu la 40 de săptămâni, ci puțin mai devreme, dar tot in termen. Nu stiu exact data, având în vedere că vreau să nasc natural, dar, simt că pe 22 februarie o să o țin în brațe. Hai că m-am emoționat iar. Vă las:) Pupici și un weekend superb să aveți! Chiar, semănăm?! :)”, a scris vlogerița pe rețelele de socializare. Citește mai multe AICI.