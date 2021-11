Like Creața a rămas însărcinată, la scurt timp după ce a născut, lucru nerecomandabil după cezariană. Vedeta a tras sperietura vieții ei când a aflat: ”M-am jucat de-a Dumnezeu fără să vreau”

In articol:

Like Creața a avut parte de momente tensionate după ce a rămas gravidă pentru a doua oară. Totul s-a întâmplat foarte repede, mai precis la patru luni de când fetița ei a venit pe lume, fapt nerecomandabil după o naștere prin cezariană. Creața a dezvăluit, într-o postare pe Instagram că s-a jucat de-a Dumnezeu fără să vrea.

A tras sperietura vieții ei atunci când a auzit la ce riscuri este supusă o astfel de sarcină, însă, din fericire, totul este pentru tânăra mămică.

Citeste si: Like Creața este din nou însărcinată! Totul s-a întâmplat la puțin timp după ce a născut-o pe fetița ei: ”O să mai avem un bebe”

Like Creața [Sursa foto: Instagram]

Like Creața, despre clipele tensionate prin care a trecut

Cunoscuta influenceriță a vorbit pe larg despre clipele grele prin care a trecut, după ce a aflat riscurile unei astfel de sarcini. Vedeta se bucură că atât ea, cât și bebelușul pe care-l poartă în pântece sunt sănătoși.

Citeste si: Ce simptome au pacienţii infectaţi cu varianta Omicron. Medic: „Cei mai mulţi pacienţi se plâng de...- bzi.ro

Citeste si: Like Creața a ajuns acasă cu fetița ei! Primele imagini și declarații: ”Amândouă am făcut tot ce am putut”

” Am primit multe intrebari daca e ok ca am ramas asa repede insarcinata avand in vedere ca am nascut prin cezariana. Am ramas insarcinata cand Eza avea 4 luni. Stiam ca indicat e sa astepti 1 an sau macar 10 luni. Vazand ca ma simt foarte bine, am zis de ce nu?! O decizie pe care am luat-o fara sa ma consult cu medicul meu😬

Abia cand am fost la control am aflat ce riscuri implica aceasta sarcina. In cazul in care sarcina s-ar prinde fix pe taietura sau langa, sansele ca aceasta sa se desprinda/desfaca sunt foarte mari, aproape de 100% si asta ar fi dus la alte complicatii. Una ar fi fost sa nu mai poti avea copii dupa ce ai naste, sarcina care oricum ar fi fost dusa cu greu pana la capat.

Evident, conteaza si cat e de puternic organismul tau si cat de repede se recupereaza, dar chiar si asa e riscant. Ce sa zic, m-am jucat de-a D-zeu fara sa vreau, dar DUMNEZEU a ales sa fim bine🙏🏻 Bebele s-a prins in partea opusa a taieturii🙏🏻 Dar prin ce emotii, teama, frica, deznadejde am trecut in acele clipe pana sa aflu ca totul e ok, nu doresc la nimeni si nici nu mai vreau sa trec. Asa ca de atunci nu mai fac nimic de capul meu🙈 Concluzia acestei postari: intrebati-va medicul in orice vreti sa faceti legat de sanatatea voastra🤍”, este mesajul transmis de Like Creața.