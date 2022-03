Like Creața, întâmplare bizară după ce a născut a doua oară! Ce a făcut medicul care a asistat-o? ”Eu una n-am mai auzit așa ceva, dar să mi se întâmple…”

In articol:

În urmă cu două zile, Like Creața, așa cum s-a făcut cunoscută în lumea online-ului, a devenit mamă pentru a doua oară.

La doar patru luni de când a născut prima fetiță, vedeta își anunța fanii că este iar însărcinată, iar acum și-a cunoscut și a doua copilă.

Citeste si: Like Creața a ajuns acasă cu fetița ei! Primele imagini și declarații: ”Amândouă am făcut tot ce am putut”

Like Creața și medicul ei au născut în aceeași zi

Ca și la prima naștere, Like Creața a optat să nască prin operație de cezariană, lucrurile decurgând perfect, iar copila venind pe lume sănătoasă.

Citeste si: Mihai Călin a trăit şocul vieţii, după ce a găzduit la el în casă o familie de ucraineni refugiaţi. De necrezut ce s-a întâmplat cu ei- bzi.ro

”Ea este ZEA MARIA! Sut topită după ea”, scria Like Creața în dreptul primei imagini cu fetița sa.

Acum însă, cu o zi înainte să fie externată și să se îndrepte spre casă, pentru a-și întregi familia pe care a format-o cu Claudia Brinza,

pe rețelele de sociliazare, acolo unde este foarte activă, chiar și-n aceste momente, a împărtășit cu urmăritorii ei o poveste de suflet.

O poveste reală, despre care spune că nu a mai auzit vreodată și care, surprizător, i s-a întâmplat chiar ei. Toate cuvintele de laudă și aprecierile pentru nașterea sa ușoară și pentru povestea de pus în ramă, așa cum o numește chiar Cristina Lupu, se îndreaptă spre medicul care i-a supravegheat sarcina.

Conform spuselor proaspetei mămici, ea a născut în dimineața zilei de 22 martie, iar la câteva ore distanță, cea care a operat-o de cezariană a intrat, din nou, în sala de intervenție, de data aceasta, în calitate de pacientă.

Astfel, la doar câteva ore distanță, medicul și pacienta au devenit mame, aducând pe lume doi copii perfecți sănătoși și punând astfel bazele unei povești neasemuite.

Conștientă fiind de efortul medicului ei, Like Creața se arată recunoascătoare pentru că specialistul în nașteri a avut grijă de ea până în ultimul moment, chiar dacă și ea se afla în aceeași situație. Mai mult decât atât și după ce și-a strâns băiatul în brațe, medicul nu a uitat de vloggeriță și a vizitat-o constant.

”Poveste de pus în ramă! Sunt așa emoționată când scriu aceste rânduri… O să înțelegeți imediat de ce. Eu una nu am mai auzit așa ceva, dar să mi se întâmple… Marți, 22.03.2022, la ora 8 dimineața am intrat în sala de operații unde d-na doctor a adus-o pe lume pe Eza. Câteva ore mai târziu, la ora 12, d-na doctor intra din nou în sala de operații. De aceasta data ca pacientă, viitoare mămică, unde l-a născut pe băiețelul ei. Cum să operezi în ziua în care tu trebuie să naști?! Și la câteva ore distanță… Știu că alt doctor nu ar fi făcut asta pentru noi sau pentru altcineva… Știu ca în mod normal nu se face așa ceva… Îi suntem super recunoscători și îi mulțumim enorm pentru efortul depus. Este specială pentru noi. PS: poza a fost făcută azi, înainte să se externeze… A trecut să vadă ce mai face pacienta. Noi plecăm mâine dimineață”, a scris în urmă cu câteva minute Like Creața pe rețelele de socializare.