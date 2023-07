Like Creața și proaspătul ei soț nu vor avea parte de o petrecere de nuntă prea curând! De ce a ales vedeta să nu sărbătorească anul aceasta: „Nu era cazul”

In articol:

Cristina Lupu, cunoscută sub denumirea de „Like Creața” trăiește de câțiva ani o poveste de dragoste alături de Claudiu Brinza. Cei doi au devenit părinți la scurt timp după ce au format un cuplu, iar acum au deja două fetițe împreună. La sfârșitul săptămânii trecute, Like Creața și tatăl copiilor ei au spus „DA” în fața ofițerului stării civile și au devenit soț și soție.

Nunta celor doi îndrăgostiți a luat prin surprindere pe toată lumea, căci au fost extrem de discreți și nu au dat nimic de bănuit. Alături de ei au fost membrii familiei și câțiva prieteni apropiați, iar Cristina Lupu și soțul ei au ales să nu organizeze o petrecere fastuoasă pentru a sărbători. La câteva zile după cununia civilă, Like Creața a făcut primele declarații, spunând că ea și tatăl fetițelor ei se vor căsători religios în septembrie, însă nici atunci nu vor avea parte de o petrecere de nuntă, pentru că, spune aceasta, nu au timp să se organizeze așa cum și-ar dori.

„Îți dai seama că emoții am avut cu toții. Este și normal să ai emoții în genul ăsta de momente. Petrecerea nu o să o facem anul acesta. O să facem biserica, undeva în septembrie, dar petrecerea undeva la anul. Anul ăsta clar nu. Nu avem timp să ne organizăm. (...) Nu te ține un act legat sau legată de partener, fără doar și poate. Noi deja avem două fete. Nu era cazul de un act. Era mai mult vorba despre ideea că ne doream să facem biserica și după cum știi ca să poți face biserica trebuie să te căsătorești civil și acesta a fost motivul pentru care ne-am căsătorit”, a declarat Like Creața pentru un post TV.

Like Creața și soțul ei nu vor avea deocamdată o petrecere de nuntă [Sursa foto: Instagram]

Like Creața a rămas însărcinată după 3 luni de relație

Cristina Lupu, alias Like Creața, a vorbit despre relația cu soțul ei și despre schimbările care au avut loc între ei după ce au devenit părinți. Vedeta a mărturisit că a rămas însărcinată după doar 3 luni de relație, iar ea și tatăl fetițelor ei nu au petrecut prea mult timp singuri, devenind părinți la scurt timp după ce s-au cunoscut.

La doar câteva luni după nașterea primei fetițe, Like Creața a rămas însărcinată din nou. Însă aceasta recunoaște că în relația ei și a soțului său au avut loc mai multe schimbări importante, iar viața de părinți le-a adus multe bucurii.

„Noi nu prea am avut timp să vedem cum este o relație de cuplu, pentru că am rămas însărcinată cu Eza, adică cu fetița cea mare, undeva la trei luni după ce ne-am cunoscut. Deci mare relație de cuplu noi nu prea am avut, dar s-a schimbat. Am simțit diferențe, este normal pentru că vine un bebeluș se schimbă total viața, mai ales pentru mamă, dar se schimbă în bine fără doar și poate”, a mai spus vedeta.