Like Creața va naște mai devreme. Vloggerița a fost la ecograf: ”Vine pe lume mai devreme, dar tot în termen”

Like Creața va naște mai devreme. Vloggerița a fost la ecograf și a împărtășit ultimele noutăți despre sarcină pe rețelele de socializare.

Like Creața va naște mai devreme

Vloggerița a fost la ecograf și a postat pe rețelele de socializare imagini din timpul ecografiei . Like Creața va aduce pe lume o fetiță, peste aproximativ o

lună.

Like Creața[Sursa foto: Instagram]

“O vedeți?! Este a mea:) Azi, am fost la control și am aflat că cea mică se pregătește să vină pe lume, nu la 40 de săptămâni, ci puțin mai devreme, dar tot in termen. Nu stiu exact data, având în vedere că vreau să nasc natural, dar, simt că pe 22 februarie o să o țin în brațe. Hai că m-am emoționat iar. Vă las:) Pupici și un weekend superb să aveți! Chiar, semănăm?! :)”, a scris vlogerița pe rețelele de socializare.

Reacția fanilor

Fanii au

reacționat imediat și au cuprins-o cu felicitări pe viitoarea mămică . Aceștia au spus deja cu cine seamănă fătul și i-au urat viitoarei mămici, naștere ușoară.

“Da, semănați, se vede că seamănă și la nas. Felicitări, să fiți sănătoase și naștere ușoară”, “La cum arată burtica ta … eu cred că nu prinzi 10-15 februarie. Pui pin la comentariul meu și dai un cico apoi”, “Fetele vin mai devreme un pic. A mea trebuia pe 27 noiembrie să vină și a venit pe 25”,“Fetița mea este născută pe 21 februarie. Felicitări și să ai o naștere ușoară și o recuperare rapidă, multă sănătate!!!”, “Naștere ușoară și felicitări pentru alegerea de a naște natural! Să te bucuri de fetiță! Este fantastic sa fii mămică!”, au comentat fanii la postarea

gravidei.