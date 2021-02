Lili Sandu a dat vestea cea mare! Mămică din nou, la 41 de ani?: „Nu e păcat să...”

In articol:

Lili Sandu se iubește de câțiva ani buni cu Silviu Tolu și cu toate că există o diferență de vârsă destul de mare între cei doi, asta nu a reprezentat o problemă. Vedeta și iubitul ei sunt mai împliniți ca niciodată acum, mai ales după ce au devenit părinți în urma unor eforturi uriașe.

Lili Sandu vrea să fie mămică din nou! Declarații emoționante, în direct

Deși medicii i-au dat șanse minime să rămână însărcinată pe cale naturală, o minune s-a produs în viața vedetei, iar vestea că va fi mamă a bucurat-o profund. Astfel că ea nu are de gând să se oprească la primul copil, chiar dacă are 41 de ani.( Lili Sandu, dezvăluiri uluitoare despre naștere! Ce spune despre problemele pe care le are cu copilul ei)

În urmă cu puțin timp, Lili Sandu a făcut declarații despre o a doua sarcină, într-o emisiune TV. Iubita lui Silviu Tolu este decisă să rămână din nou însărcinată, cu toate că nu știe dacă acest lucru mai e posibil, ținând cont de problemele cu care se confruntă.

„Este foarte dificil ca mămică, dar este și frumos. E o recompensă sufletească din toate punctele de vedere.Chair dacă am început să fiu mămică la 41 de ani, parcă nu m-aș opri acum. Mai vreau copii! Am și un soț care arată extraordinar! Nu e păcat să stea gena aia acolo?”, a spus Lili Sandu, în emisiunea lui Măruță.

Lili Sanu si Silviu Tolu[Sursa foto: Instagram]

Totodată, Lili Sandu a vorbit despre relația pe care o are cu părinții logodnicului ei și despre diferența de vârstă care a fost extrem

de discutată de-a lungul timpului, având în vedere că ea are 41 de ani, iar el acum împlinește 30. Dar în ciudat gurilor rele, cei doi îndrăgostiți au demonstrat unei lumi întregi că dragostea nu ține cont de vârstă.

„E diferență de 12 ani între noi. Nu ne gândim însă la diferența de vârstă. De multe ori e mult mai matur decât mine, el face 30 de ani acum, în august.

Părinții lui m-au iubit din primul moment. Noi ne înțelegem foarte bine. Bine că, pe la spatele nostru, mai auzeam bărfe că sunt mai mare ca el. Nu am pus presiune de relația noastră încă de la început. Noi am zis că ne vedem, ne iubim, nu ne gândeam la copil. Suntem deschiși în relație”, a declarat Lili Sandu în emisiunea prezentată de Cătălin Măruță.