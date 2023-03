Lili Sandu a fost la un pas de a nu deveni mama! Diagnosticul pe care i l-au pus medicii la 28 de ani: „M-au speriat”

In articol:

Lili Sandu a devenit mama la vârsta de 40 de ani, iar acest lucru a fost ca un miracol pentru prezentatoarea TV. Vestea că vedeta va deveni mamă a luat prin surprindere pe toată lumea, iar multe persoane s-au grăbit chiar să o judece pentru vârsta la care a ales să facă acest pas, însă nu mulți știu de diagnosticul pe care l-a primit vedeta, atunci când avea

doar 28 de ani.

Citește și: Ce a găsit colegul lui Lili Sandu în telefonul Lidiei Buble. Artista a recunoscut în direct: "Omul de care eu sunt dependentă"

Lili Sandu, la un pas de a nu deveni mama

Încă de când a adus pe lume primul său copil, Lili Sandu este în al nouălea cer și fiecare zi este o binecuvântare pentru ea. Pentru prezentatoarea TV, fiul ei este cea mai importantă persoană din lume și face tot ceea ce îi stă în putință pentru ca acestuia să îi fie bine.

Faptul că a devenit mamă a fost o minune pentru șatenă, deoarece la vârsta de 28 de ani, aceasta a fost diagnosticată de medici cu sindromul ovarelor polichistice și i-au spus că nu va putea niciodată să aibă un copil.

Citeste si: Cum a reușit un minor din Brăila să pornească o mașină fără cheie. Băiatul a fost prins de un polițist aflat în timpul liber- kanald.ro

Citeste si: Reacţia unei mame care a fost chemată la liceu după ce fata ei s-ar fi drogat în baie: „Îmi urmăriți mie copilul la baie?”- stirileprotv.ro

„Am fost diagnosticată cu sindromul ovarelor polichistice. Pe vremea aia se știa ceva despre asta. Dar nu foarte multe lucruri. Ideea este că asta a dus a faptul că am fost diagnosticată cu o premenopauză. Exact la 28 de ani… Infertilitate și așa mai departe”, a declarat vedeta în cadrul unei emisiuni TV.

Lili Sandu [Sursa foto: Captură video]

Citește și: Lili Sandu și-a dorit atât de mult o carieră în actorie, încât a trebuit să mintă. Momentul adevărului a fost unul tensionat: „Nu i-a venit să creadă”

Cum a reușit prezentatoarea TV să rămână însărcinată

La aflarea veștii, Lili Sandu a fost foarte speriată și i-a fost greu să accepte faptul că nu va putea să aibă un copil. Prezentatoarea TV a mărturisit că cel mai mult în procesul de vindecare a ajutat-o alimentația pe care a avut-o și stilul de viață vegetarian pe care l-a abordat.

„Au fost lucruri care m-au speriat în acel moment și, ulterior, am aflat că foarte multe femei, până și în ziua de astăzi, de acest sindrom al ovarelor micropolichistice. Alimentația a fost cea care m-a ajutat pe mine, cea care m-a îndrumat către nutriție. Nutriția m-a salvat. Indiferent de medicamentele și de teoriile doctorilor la vremea respectivă, faptul că am devenit vegană, că am renunțat la lactate, la lactoză, asta pe mine m-a ajutat foarte mult”, a mai spus aceasta.