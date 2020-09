In articol:

Lili Sandu si Silviu Tolu[Sursa foto: Instagram]

Lili Sandu este proaspătă mămică de băiețel. Vedeta a născut în urmă cu o lună, iar în ciuda faptului că micuțul a avut probleme de sănătate, familia ei este completă. Cei trei au ieșit la o plimbare prin parc, iar Lili Sandu arată din ce în ce mai bine, după ce a dat naștere unui copil. Deși, femeile se luptă cu kilogramele după o sarcină, se pare că Lili reușește să treacă cu brio peste această situație.

Cum arată Lili Sandu după ce a născut

Șatena s-a relaxat și s-a bucurat de o plimbare prin parc, alături de micuțul ei pe care-l va chema Thomas Jay, dar și de soțul ei, Silviu Țolu. Cei trei formează tabloul ideal de familie. Vedeta a fost surprinsă de paparazzii Cancan cum se plimba alături de familia ei.

Lili Sandu a întâmpinat câteva probleme după naștere. Aceasta a postat pe Instagram un mesaj în care i-a informat pe fanii ei, cu privire la una dintre cele mai neplăcute experiențe avută imediat după naștere. Proaspăta mămică a avut o problem în momentul alăptării.

„Cele mai multe întrebări pe care le am primit de la voi au fost legate de alăptat. Este un subiect care, pe cât este de interesant și diferit de la mamă la mamă, pe atât poate fi de frustrant mai ales în primele ore-zile de după naștere. Zic frustrant deoarece pentru mine, personal, experiența primelor ore de alăptat nu prea a fost cum auzisem in online: cum se naște bebe, vine imediat colostrul etc. Chiar dacă bebelușul se «atașase» corect, faptul ca nu «ieșea» mai nimic în prima seară mă înnebunea efectiv, speriată fiind că puiul meu nu are ce să mănânce și-mi făceam tot felul de filme în cap…🤦🏻‍♀️ Da, știu era și din cauza cezarianei (se zice că lactația ar întârzia), dar eu, panicată, că, na, așa e la început, o țineam pe a mea ca am o problemă, chiar dacă sânii îmi explodau efectiv”, a dezvăluit Lili Sandu.

Totodată, proaspăta mămică spune că a reușit să treacă peste acest moment datorită unui consilier în alăptare.

