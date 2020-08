Lili Sandu a anuntat ca este insarcinata alaturi de Silviu Tolu foarte tarziu

De cele mai multe ori, după naștere, mama și copilul mai rămân în spital preț de două sau trei zile. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru Lili Sandu, artista fiind nevoită să petreacă încă o săptămână peste termenul obișnuit departe de partenerul ei de viață și emoționatul tătic, Silviu Tolu.

”Emoția este foarte mare pentru că tati o să își vadă fiul în sfârșit. Bebe doarme aici, doarme liniștit și MERGEM ACASĂ! Doamne, ce fericire! Am fost fericită când am născut și acum sunt din nou fericită”, a povestit, chiar înainte de a părăsi spitalul privat la care a născut, Lili Sandu.

Și, recunoaște vedeta, problemele ei eu fost destul de grave pentru ca ultimele 10 zile să nu fie chiar atât de fetricite cum ar fi trebuit. ”O să vă povestesc prin ce am trecut, oricum, sinceră să fiu, chiar a fost bine că am stat aici (în spital, n. red.), că am avut oameni de nădejde și că m-au îndrumat pas cu pas a contat enorm pentru mine. O să vă povestesc când ajung acasă! Așa arată fericirea”, a mai precizat Lili Sandu.

Lili Sandu, o mamica fericita, il tine in brate pe fiul pentru care a suferit atat, TJ

De altfel, pare-se, problemele pe care le-a avut Lili Sandu au fost suficient de grave, lucru pe care l-a sugerat și Silviu, partenerul ei de viață, în ziua în care vedeta a născut, mulțumindu-i pentru sacrificiul și curajul pe care l-a avut de-a lungul sarcinii. Mai mult, cum copilul, ne-au dezvăluit sursele noastre, nu a avut nicio problemă, cea care, de fapt, a fost îngrijită, după naștere, a fost Lili Sandu, ea având nevoie de medicii spitalului pentru a se recupera total după ce a devenit mamă.

Lili Sandu și micuțul Thomas Jay, fotografiați imediat după naștere

Lili Sandu a adus pe lume un băiețel de nota 10, conform declarțaiilor sale. Micuțul are 52 de cm și 3.300 de grame. Fotografia postată pe contul ei de Instagram a emoționat pe toată lumea.

"Atunci când viața capătă un sens... Aseară 10-08 miracolul nostru a vrut sa vina pe lume! Un 10 perfect, 52 cm și 3300 gr m au făcut sa trăiesc cele mai intense emoții pentru care nu exista cuvinte. Au curs multe lacrimi de fericire... Ii mulțumim lui Dumnezeu pentru o așa mare binecuvântare. Bine ai venit, fiul nostru iubit!”, a scris Lili Sandu pe contul ei de socializare.