Lili Sandu, primele impresii după ce s-a vaccinat anti-COVID: „Să dea naiba să mi se întâmple ceva...”

Lili Sandu este una dintre cele mai îndrăgite personalități publice din lumea mondenă. Pe rețelele de socializare este urmărită în număr mare de oameni, iar ea se bucură să fie mereu în contact cu ei. Nu trece o zi fără să nu posteze ceva pe Instagram.

Recent, vedetea le-a dezvăluit internauților că s-a vaccinat anti-COVID, iar această decizie a luat-o cu greu, căci restricțiile impuse de autorități pe fondul răspândirii variantei Delta cam îngrădesc libertatea celor nevaccinați. Astfel, Lili Sandu s-a prezentat în cabinetul unui centru de vaccinare, unde s-a inoculat cu unul dintre serurile disponibile în România.

„Astăzi a fost ziua o care am tot evitat-o. Tocmai am fost și mi-am făcut vaccinul, prima doză. Nu mai era de așteptat pentru că...tot mai multe cazuri și am zis că trebuie să o fac pentru mine, pentru Tomas, pentru comunitate. Fiecare să facă ce poate din partea lui. Nu e un story în care vă pun să vă vaccinați. Am negat vehement acest vaccin și orice tip de vaccin în general. Voi știți cel mai bine ce trebuie să faceți, nu trebuie să ascultați de nimeni.

Am făcut vaccinul ăsta și cu gândul la libertate, pentru că sunt tot felul de îngrădiri acum, nici nu pot să plec să-mi vizitez prietenii, nu pot să plec din țară. Era o întreagă corvoadă și pe lângă faptul că sunt foarte multe cazuri și dintre prieteni...se cam strânge lanțul și nu dintre cele mai fericite și m-am speriat un pic, recunosc. M-am și documentat înainte să pot să alăptez, e ok, sper să fie bine, dar tot Dumnezeu trebuie să te protejeze”, și-a început Lili Sandu discursul de pe rețelele de socializare.

Lili Sandu: „N ici la cezariană n-am avut atâta frică și emoții cât am simțit aici”

Actrița a ținut să precizeze că dacă i se va întâmpla ceva din cauza serului anti-COVID pe care și l-a făcut, va avea grijă ca cei care l-au fabricat să plătească.

„Și voi, ăștia de la brand-ul ăsta de la care mi l-am făcut...să dea naiba să se întâmple ceva, că vedeți voi! Acum, să vă zic sincer, am avut niște emoții...cred că nici la cezariană n-am avut atâta frică și emoții cât am simțit aici. Simțeam că mă ia cu amețeală. Ce au băgat ăștia în noi...mă rog. O să am certificat verde! E nasoală treaba cu cazurile astea, cu Delta”, a continuat actrița pe Instagram.