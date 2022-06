Lili Sandu rupe tăcerea, după ani de zile. Nimeni nu a știut prin ce a trecut: „O iubire cu autoritate și bătaie”

In articol:

Lili Sandu a fost mai sinceră ca niciodată și a povestit greutățile prin care a trecut, fără ca nimeni să știe asta până acum. Deși i-a fost greu să vorbească despre relație pe care a avut-o cu părintele ei, vedeta și-a pus sufletul pe tavă și a dezvăluit totul cu lux de amănunte.

Se pare că tatăl ei avea un alte sens pentru termenul de „iubire”, iar Lili Sandu a suferit enorm timp de ani buni până când, în cele din urmă, a scăpat.

Lili Sandu: „ Nu știu dacă tatăl meu mi-a spus vreodată te iubesc”

Lili Sandu este cunoscută în viața publică ca fiind o fire veselă și mereu pozitivă. Cu toate acestea, trecutul ei ascunde multă durere și suferință. Vedeta a dezvăluit recent, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, cum a fost atmosfera din relația cu tatăl ei. Se pare că lucrurile au fost tot timpul tensionate, ba chiar vorbește despre „autoritate și bătaie”. După ce a mai crescut a avut nevoie de terapie ca să poată să meargă mai departe și să ajungă omul de astăzi.

Citeste si: Cum arată Iulia Sălăgean fără machiaj. Fosta soție a lui Alex Bodi s-a pozat nemachiată chiar de dimineaţă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Lili Sandu, detalii neștiute despre perioada de după naștere: „Alcoolul a fost un refugiu”. Prin ce a trecut când a devenit mamă

„Tatăl meu înțelegea iubirea la un alt nivel, nu era iubirea aia din vorbe, era o iubire cu autoritate și cu bătaie, că așa știa el. Era dintr-o familie cu șase frați, doar băieți. Și relația noastră, una peste alta, nu a fost grozavă și tot timpul mă uitam la alte prietene și vedeam așa iubirea aia... Nu știu dacă tatăl meu mi-a spus vreodată te iubesc. Nu cred că mi-a spus. Aveam așa o invidie.

Eram singură la părinți și mama încerca, de câte ori putea, să suplinească, dar e greu. Dacă nu e tata, e mai greu să-i suplinească altcineva locul. Mi-a părut rău că nu am putut să am o discuție cu el, adică lucrurile au rămas neclare cumva.

Citeste si: De ce nu se căsătorește Lili Sandu cu iubitul ei, Silviu Țolu? Actrița a dat totul din casă

Am avut nevoie de puțină terapie ca să înțeleg anumite lucruri, pentru că mă învinovățeam. Am înțeles că nu e vina mea și că let it go. Cel mai important e să lași. L-am acceptat așa cum a fost și am înțeles de ce a făcut lucrurile astea, de ce s-a comportat așa”, a dezvăluit Lili Sandu în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.