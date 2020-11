Lili Sandu s-a filmat în lenjerie intimă la 3 luni după ce a născut. Vedeta arată WOW!

Lili Sandu [Sursa foto: Instagram]

Proaspăta mămică, Lili Sandu, s-a filmat în lenjerie intimă la trei luni după ce a dat naştere unui copil şi arată demenţial.

Lili Sandu şi Silviu Tolu[Sursa foto: Instagram]

Lili Sandu a adus pe lume un băieţel acum trei luni şi a declarat că a luat în greutate 23 de kilograme în timpul sarcinii, dar se pare că acum kilogramele au dispărut ca prin minune, dat fiind că actriţa arată superb. Vedeta s-a filmat în lenjerie intimă şi a postat clipul pe reţelele de socializare

„De fapt, ce voiam eu să vă arăt este acest purificator de aer”, a spus actrița după ce le-a atras atenția fanilor cu formele ei.

Lili Sandu a născut prin cezariană

Lili Sandu, mămica de 41 de ani, a născut prin cezariană, iar în primele 40 de zile de după naştere, vedeta a reuşit să dea jos 15 kilograme acumulate în timpul sarcinii.

„S-au împlinit 40 de zile de la operația de cezariană, de când am născut și am slăbit aproape un kilogram pe săptămână. Plus cele 10 kilograme pe care le-am lăsat în spital, deci ar fi vreo 15 kilograme și ceva pierdute. Mai am vreo opt kilograme de slăbit, dar cu siguranță se vor duce cu sport. Abia aștept ca medicul să-mi dea ok-ul pentru a merge la sală”, a povestit aceasta pe pagina sa de Instagram.

În urmă cu o săptămână, Lili Sandu şi partenerul ei, Silviu Țolu, l-au botezat pe băieţelul lor, Thomas Jay.

