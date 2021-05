Lino Golden, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea tatălui său! Artistul a fost devastat: „Am căzut din picioare...”

In articol:

Lino Golden este unul dintre artiștii din noua generație care s-a făcut rapid remarcat de publicul din România. Are 23 de ani ani și a reușit să ajungă printre cei mai cunoscuți cântăreți din industria muzicală autohtonă.

Totuși, în sufletul său ascunde o mare durere care l-a marcat profund și care încă îl „urmărește”. Lino Golden și-a pierdut tatăl în urmă cu câțiva ani, pe când abia împlinise vârsta majoratului. A fost o întâmplare extrem de grea și dură, iar abia acum a avut tăria și curajul de a o povesti în cadrul unui podcast.

Lino Golden, despre ultimele momente din viața tatălui său grav bolnav: „N u puteam să-l văd așa”

Artistul povestește că părintele său a refuzat ajutorul medicilor, după ce i s-a pus diagnosticul de peritonită. A ajuns la spital prea târziu, fiind în stare foarte gravă. A fost operat, iar ceva nu a fost în regulă, căci i-au fost afectate amintirile. Tatăl său nici nu-și mai amintea de Lino Golden, ci „rămăsese” undeva prin anii 1980.

„El avea peritonită și nu a vrut să se ducă la spital deloc până i s-a făcut rău, a mers la spital, l-au operat. Ceva la operație n-a fost ok și i-a afectat creierul, i-a fost afectat capul de un sindrom. Nu mai știa, nu mai recunoștea, rămăsese cu creierul undeva în anii 80′ avea amintiri doar de acolo, a slăbit.

Eu, pentru că eram așa mic, muream în mine, nu puteam să-l văd așa, nu puteam să accept. Mi-a fost foarte greu, e greu să-ți vezi părintele așa. De multe ori mă feream să stau prea mult cu el, uneori o luam razna, aveam gânduri din alea proaste, era greu să-ți vezi așa părintele, că nu-și amintește de tine. Trebuia să-l mint ca pe un copil… ”, a declarat Lino Golden.

Artistul, devastat la aflarea veștii că tatăl său a murit

Lino Golden povestește că tatăl său a mai ajuns la spital, iar după ce a vorbit cu el s-a liniștit căci părea că este în regulă. La scurt timp, l-a sunat un prieten care i-a dat vestea îngrozitoare, iar artistului i s-a făcut pur și simplu rău.

„Într-o seară, i s-a făcut rău și se presupunea că are pneumonie, l-au dus la spital, era ok, am vorbit cu el și după m-a sunat un prieten. Eram în living la Alex și la Antonia, vorbeam eram toți acolo, și am căzut din picioare, am început să țip. A fost foarte greu și cel mai greu mi se pare să-ți înmormântezi părinții”, a mai povestit artistul.